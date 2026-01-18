AMSTERDAM, 18 Ocak (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Müze Meydanı'nda 200.000'den fazla lale bulunan büyük bir bahçede havai fişek gösterisi düzenlendi, 17 Ocak 2026.
Hollandalılar, geleneksel olarak yılın üçüncü cumartesi günü düzenlenen Ulusal Lale Günü'nü coşkuyla kutladı. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)
Amsterdam'da Ulusal Lale Günü Coşkusu
