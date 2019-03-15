Son Dakika Haberleri: Anaç Koyun Keçi Destek Ödemeleri Başladı

Anaç Koyun Keçi Destek Ödemeleri Başladı

1 saat önce

Afyonkarahisar Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Serdar Lökçü, 2018 Yılı Anaç Koyun Keçi Destekleme ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara geçmeye başlayacağını bildirdi.

Anaç Koyun Keçi Destek Ödemeleri Başladı, System.String[]
Afyonkarahisar Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Serdar Lökçü, 2018 Yılı Anaç Koyun Keçi Destekleme ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara geçmeye başlayacağını bildirdi.

Ödemelerin yetiştiricilerin vergi numaralarına göre bugünden itibaren Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmaya başlanacağını aktaran Lökçü, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar genelinde 4 bin 366 yetiştiriciye, 15 ile 29 Mart tarihleri arasında 12 milyon 364 milyon 300 lira ödeme yapılacak. Hayvan yetiştiricilerimiz adına desteklemelerin zamanından önce yatırılmasından dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyoruz."

Öte yandan Lökçü, küçükbaş hayvan sayısı ile yetiştiricilerin gelirini artırıcı yeni projeler hazırlandığını ve çok yakında bir tanıtım toplantısı düzenleyeceklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:51 Kaynak: AA

Mehmet Serdar, Afyon, Güncel
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