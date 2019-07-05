Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes'in bayrağı İstanbul Boğazı'nda
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Anadolu Efes'in bayrağı İstanbul Boğazı'nda

30 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 4-3 geçerek şampiyon olan Anadolu Efes Spor Kulübü'nün bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

Anadolu Efes'in bayrağı İstanbul Boğazı'nda, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 4-3 geçerek şampiyon olan Anadolu Efes Spor Kulübü'nün bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.
Sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonu, Turkish Airlines EuroLeague ve Türkiye Kupası ikincisi olarak tamamlayan Anadolu Efes, bir İstanbul geleneği olarak kulüp bayrağını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astı. Bayrak, 5-9 Temmuz 2019 tarihlerinde 5 gün boyunca İstanbul Boğazı'nda olacak.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:35 Kaynak: DHA
Anadolu Efes, İstanbul, Spor
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