Anadolu Efes Zalgiris'i Ağırlıyor

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 27. haftasında Anadolu Efes, yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

İki kez şampiyonluk sevinci yaşadığı Avrupa Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Anadolu Efes, 26. haftada İspanya ekibi Valencia Basket'i 107-90 mağlup ederek 9 maçlık galibiyet özlemine son vermişti.

Avrupa Ligi'nde oynadığı müsabakalarda 7 galibiyet ve 19 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya averajla 19. sırada girdi.

Organizasyonda çıktığı karşılaşmaların 15'ini kazanan ve 11'inde sahadan mağlubiyetle ayrılan Zalgiris, averajla 9. basamakta yer aldı.

İki takım arasında 28. randevu

Anadolu Efes ile Zalgiris, Avrupa Ligi'nde 28. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Avrupa Ligi'nde 2012-2013 sezonundan bu yana oynanan 27 karşılaşmanın 15'ini lacivert-beyazlılar, 12'sini ise Litvanya temsilcisi kazandı.

Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada Anadolu Efes, deplasmanda Zalgiris'i 87-64 mağlup etmişti.

Avrupa kupalarında 902. maçına çıkacak

Anadolu Efes, Zalgiris mücadelesiyle Avrupa kupalarında 902. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 901 karşılaşmada 501 galibiyet ve 400 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 654. maçını yapacak. Geride kalan 653 müsabakanın 344'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 309'unda ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.