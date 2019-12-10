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Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır ulaşımı aksattı
6 saat önce
Anadolu Otoyolu'nun Bolu mevkisinde narenciye yüklü tırın devrilmesi sonucu Ankara yönünde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:58 Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Bolu mevkisinde narenciye yüklü tırın devrilmesi sonucu Ankara yönünde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Otoyoldan İstanbul yönüne giden Mehmet Hoşgören idaresindeki 33 ACH 115 plakalı narenciye yüklü tır, Bolu Doğu Gişeleri yakınlarında bariyerleri aşıp karşı yöne geçerek devrildi.
Kaza nedeniyle bölgeye, sağlık, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Tır sürücüsü Hoşgören'in yara almadan atlattığı kazanın ardından otoyolun Ankara yönünde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Refüje ve otoyola saçılan narenciyeleri toplamak için kara yolları ekipleri çalışma başlattı.
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