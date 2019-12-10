Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır ulaşımı aksattı
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Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır ulaşımı aksattı

6 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Bolu mevkisinde narenciye yüklü tırın devrilmesi sonucu Ankara yönünde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır ulaşımı aksattı, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Bolu mevkisinde narenciye yüklü tırın devrilmesi sonucu Ankara yönünde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Otoyoldan İstanbul yönüne giden Mehmet Hoşgören idaresindeki 33 ACH 115 plakalı narenciye yüklü tır, Bolu Doğu Gişeleri yakınlarında bariyerleri aşıp karşı yöne geçerek devrildi.

Kaza nedeniyle bölgeye, sağlık, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsü Hoşgören'in yara almadan atlattığı kazanın ardından otoyolun Ankara yönünde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Refüje ve otoyola saçılan narenciyeleri toplamak için kara yolları ekipleri çalışma başlattı.

Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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