Anadolu Üniversitesi SODİGEM, İzmir'de - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi SODİGEM, İzmir'de

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından İzmir'in Buca ilçesinde "Farklı Yönleriyle Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar Paneli" düzenleneceği bildirildi.

Anadolu Üniversitesi SODİGEM, İzmir'de, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından İzmir'in Buca ilçesinde "Farklı Yönleriyle Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar Paneli" düzenleneceği bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde lise öğrencilerine yönelik sosyal medya ve dijital güvenlik eğitimleri veren SODİGEM'in, Anadolu'yu karış karış gezmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce Tokat ve Safranbolu'da panel gerçekleştiren SODİGEM'in yeni durağının İzmir olacağı, açılış konuşmasını AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın yapacağı panelin Buca Kaymakamlığı iş birliğiyle gerçekleştirileceği duyurulan açıklamada, "Panel yöneticiliğini AÜ Rektör Yardımcısı ve SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan'ın yapacağı panelde, sosyal ağlar ve dijital oyunlar konuları anlatılacak. Panelde, Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin 'Tehlikeli Dijital Oyunlar', Doç. Dr. Fuat Güllüpınar 'Dijital Mahremiyet ve Etik', Prof. Dr. Ferhan Odabaşı ise 'Dijital Çağda Aile Olmak' konularında konuşacak." ifadelerine yer verildi.

"Farklı Yönleriyle Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar Paneli" Buca Sosyal Güvenlik Kurumu Konferans Salonu'nda yarın saat 14.00'te başlayacak.

Anadolu Üniversitesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:14 Kaynak: AA
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