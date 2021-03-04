Anamur'da geri dönüşüm çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ilçede israfı önleyip, atıkları üretime dönüştürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kılınç, yazılı açıklamasında, belediyenin tüm hizmet binaları ve birimleri için aldıkları "Sıfır Atık Belgesi" kapsamında çalışmalara başladıklarını belirtti.

Atatürk Bulvarı'nda atık ayrıştırma sepeti oluşturulduğunu aktaran Kılınç, "İsrafı önlenmek, atık oluşumunu en aza indirmek ve atıkların geri dönüştürülmesini sağlamak üzere başlattığımız 'Sıfır Atık, Temiz Anamur" projesiyle ilçemizi, atıklarını bile üretime dönüştüren bir kent haline getirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.