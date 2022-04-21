Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Seçim Kanunu İtirazını Kabul Etti, İptal Davası Esastan Görüşülecek - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Seçim Kanunu İtirazını Kabul Etti, İptal Davası Esastan Görüşülecek

21.04.2022 13:53

Anayasa Mahkemesi (AYM), Milletvekili Seçim Kanunu’nda yapılan değişikliğin kısmen iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP’nin yaptığı başvuruyu kabul etti. İlk incelemesi tamamlanan davada AYM, daha sonra belirleyeceği bir tarihte 7393 sayılı Kanun’un iptali istemini esastan görüşecek.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Milletvekili Seçim Kanunu'nda yapılan değişikliğin kısmen iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu kabul etti. İlk incelemesi tamamlanan davada AYM, daha sonra belirleyeceği bir tarihte 7393 sayılı Kanun'un iptali istemini esastan görüşecek.

AKP ve MHP tarafından hazırlanarak Meclis'e sunulan teklif 31 Mart'ta kabul edilerek kanunlaşmıştı. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne, dört maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvurunun ilk incelemesi bugün yapıldı. Dosyada eksiklik bulmayan AYM, Seçim Kanunu değişikliğinin iptali istemini esastan görüşme kararı aldı.

Yapılan değişiklikle onyıllardır uygulanan ve o il, ilçedeki en kıdemli hakimin seçim kurulu başkanı olmasını sağlayan düzenleme değiştirilerek, birinci sınıf hakimlerin kurayla seçim kuruluna atanması getirildi. CHP, 2018'den bu yana Cumhurbaşkanlığı görevini AKP Genel Başkanlığı ile birlikte yürüten Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim takvimi döneminde, propaganda yasaklarından muaf tutulmasının da iptalini istedi. Anayasa uyarınca yapılan seçim yasası değişiklikleri ancak üzerinden bir yıl geçtikten sonra uygulanabilirken, seçim kurullarının bu son değişiklikle birlikte YSK tarafından hemen 3 ay içerisinde değiştirilmeye başlanması da anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istendi.

AYM; yasanın seçim kurullarını düzenleyen 5 ve 6, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11 ve seçim kurullarının 3 ay içerisinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptali istemini, daha sonra belirleyeceği bir tarihte esastan görüşerek karara bağlayacak.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Seçim Kanunu İtirazını Kabul Etti, İptal Davası Esastan Görüşülecek
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Seçim Kanunu İtirazını Kabul Etti, İptal Davası Esastan Görüşülecek
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Seçim Kanunu İtirazını Kabul Etti, İptal Davası Esastan Görüşülecek
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Seçim Kanunu İtirazını Kabul Etti, İptal Davası Esastan Görüşülecek

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Seçim Kanunu İtirazını Kabul Etti, İptal Davası Esastan Görüşülecek - Son Dakika


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