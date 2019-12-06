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Andırın'da ilkokul öğrencileri büyüklere sigaranın zararlarını anlattı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ilkokul öğrencileri, açtıkları stantla, sigara ve alkol kullanımının zararlarını anlattı.

Andırın'da ilkokul öğrencileri büyüklere sigaranın zararlarını anlattı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ilkokul öğrencileri, açtıkları stantla, sigara ve alkol kullanımının zararlarını anlattı.

Andırın Tufanpaşa İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri, sınıf öğretmeni ve okul idaresiyle birlikte zararlı maddelere dikkat çekmek amacıyla Hükümet Konağı önünde stant açtı.

Ellerinde "Bağımsız hayatı seviyorum", "Alkol çözüm değil, derdin kendisidir" gibi döviz ve pankartlarla yürüyen öğrenciler caddeden geçen vatandaşlara kolonya ve çikolata ikram ederek, sigara kullanıp kullanmadıklarını sordu. Sigara içmeyenlere teşekkür eden öğrenciler, "sigara içiyorum" diyenlere de sigaranın zararlarını anlatarak, bırakmaları konusunda uyarılarda bulundu.


Öğrencilerden Hafize İkbal Kurt, insanlara sigaranın zararlarını anlattıklarını, broşürler ve şapka verdiklerini belirtti.

Küçüklerden büyüklere herkese sigara ve alkol konusunda uyarıda bulunduklarını dile getiren Kurt, birçok kişiden sigarayı bırakacakları yönünde söz aldıklarını söyledi.

Standı ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Kaya, öğrencilere teşekkür etti.

Zararlı alışkanlıkların küçük yaşlardan itibaren başladığını ifade eden Kaya, "Bizler küçük yaşlardan itibaren bu farkındalığı alırsak bu kötü alışkanlıklara hiç bulaşmamış oluruz." dedi.

Standı ziyaret eden Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan da öğrencileri tebrik etti.

Kahramanmaraş, Andırın, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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