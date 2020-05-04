Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin görülen davada mahkeme, sanık Özgür... - Son Dakika

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Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin görülen davada mahkeme, sanık Özgür...
12 dakika önce
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin görülen davada mahkeme, sanık Özgür Tahran'ın tahliyesine karar verdi.
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin görülen davada mahkeme, sanık Özgür Tahran'ın tahliyesine karar verdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 11:30 Kaynak: İHA
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