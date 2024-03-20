Megan Fox, bir çok estetik ameliyat yaptırdığını itiraf etti ve estetik yaptırmaya devam edeceğini söyledi

Uzun süredir estetik yaptırıp yaptırmadığı tartışma konusu olan Megan Fox, çeşitli estetik ameliyatları için bıçak altına yattığını doğruladı ve bundan sonra da estetik ameliyat olmaya devam edeceğini söyledi.
'Büyük göğüslere sahip oldum ve şimdi daha iyi bir popoya sahip olmak istiyorum.' dedi.
Yıllardır, Transformers yıldızı olan 37 yaşındaki Fox, sürekli değişen görünümüyle hayranlarını şaşırttı, ancak sürekli spekülasyonlar arasında sessiz kaldı.
Özellikle, geçen ay bir Super Bowl sonrası partisindeki büyük ölçüde farklı görünümü, son zamanlarda ne yaptığını merak eden bir çılgınlığa neden oldu. Plastik cerrahlar, burnunda, yanak dolgusunda ve kaşlarında işlem yaptırdığına inanıyorlardı.
Şimdi, üç çocuk annesi olan Fox, ne tür kozmetik prosedürlerden geçtiğini açıkladı.Vücuduna sığabilen 'büyük göğüsler için' 30.000 dolar harcadığını belirtti.
Ancak Fox, çok zayıf olduğu için karnından yağ aldırmadığını söyleyerek, yağ aldırdığı iddiaları reddetti.
İronik olarak, ameliyat sonuçlarını sevdiğini itiraf etmesine rağmen ve insanların kendisini 'bir sirk manyağı gibi' görmesini istemesine rağmen, genel anestezi korkusundan dolayı birçok ortak prosedürden kaçındığını açıkladı.
Call Her Daddy podcast'inde konuşurken, yüzüne yapılan işlemleri açıkladı; dolgu ve botoks yaptırdığını, ancak bir yüz germeve kollajen üretimini uyarıcı cerrahi olmayan prosedürleri yaptırmadığını söyledi.
Fox, "Hiçbir şekilde yüz germe yapmadım, yanlış kaş kaldırma da yapmadım, iplikler de yapmadım. Bunun sebebi bir ahlaki mesele değil, sadece onlarınbu işlemlerin gerçekten işe yaradığına inanmıyorum.' dedi.
"Dudaklarıma şu ana kadar hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şekilde yağ almadım. İnce bir insanım ve yüzümde yeterince yağ yok, bu yüzden sadece yağ koyarım. Hiçbir şekilde liposuction veya vücut şekillendirme yapmadım."
Kendi incelikteki göğsü hakkında konuşurken, "Göğüslerim 21 veya 22 yaşından beri sahte. İlk ve ikinci Transformers arasında yaptırdım onları. Ama aşırıya kaçmadan yaptırdım.
Fox, son olarak vücudunda yeteri derece yağ olması durumunda Brezilya poposu yaptıracağını söyledi.
Son Dakika › Magazin › Megan Fox, bir çok estetik ameliyat yaptırdığını itiraf etti ve estetik yaptırmaya devam edeceğini söyledi - Son Dakika
Prens Harry ve Meghan Markle'ın bireysel biyografileri kraliyet ailesinin resmi web sitesinden silindi ve birleşik bir profil ile değiştirildi. Biyografi şimdi, kraliyet aile üyelerinin listesinin en altına yerleştirilmiş durumda. Çiftin, Sussex Dükü ve Düşesi olarak Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri olarak görevlerinden ayrıldığı belirtiliyor. Ayrıca, Markle'ın aktris olarak geçirdiği zaman ve Harry'nin başarıları da biyografide yer alıyor.
Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Mira arasında geçen Ramazan sahnesine gelen eleştirilerin ardından dizinin senaristi oyuncular için "Oynuyorlar, engelleyemiyoruz" derken yapımcısı ise "Yapıyorlar, engelleyemiyoruz" ifadelerini kullandı.
36 yaşındaki Youtuber Jessica Pettway, 3. evre rahim ağzı kanseri yanlış teşhis edilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Geride eşini ve iki küçük çocuğunu geride bıraktı. Pettway, Temmuz 2023'te Instagram'da ölümcül hastalıkla cesurca verdiği mücadeleyi ve yanlış teşhis edildiğini açıklamıştı.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, haziran ayında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda binlerce hayranına konser verecek. Tilbe'nin konser biletleri ise 450 TL ila 10 bin TL arasında satışa çıktı.
Uzun yıllardır başarılı projelerde yer alan ve CHP Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını kamuoyuna duyurdu. Beşikçioğlu'nun mal varlığı arasında Ankara, İstanbul ve İzmir'de mülkler ile lüks otomobiller bulunuyor.
Sevgilisinin, annesiyle kaçtığını söyleyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Nehir'in anlattıkları akıllara durgunluk verdi. Annesinin damadından hamile olduğunu söyleyen Nehir, "Sevgilim, annemle benim aramda yatar yüzünü de ona dönerdi" dedi. Duydukları karşısında şaşkına dönen Anlı ise Nehir'i özel konuları konuşmaması gerektiği konusunda uyardı.
Kate Middleton'ın tedavi gördüğü özel klinikte bir personelin tıbbi kayıtlarına ve kişisel bilgilerine erişmeye çalıştığı iddiası üzerine soruşturma açıldı. Londra Kliniği'nin yetkilileri, ihlal iddiasını değerlendirmek için Bilgi Komiserliği'ne başvurdu. İddia, prensesin geçtiğimiz hafta sonu dışarıda görüntülendikten bir gün sonra ortaya çıktı.
Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, pembe bir jartiyerle poz verdiği cesur fotoğrafıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Instagram'da paylaşılan fotoğraf, 17,2 milyon takipçiden 78.000'den fazla beğeni aldı. Wanda ve Icardi'nin 11 yıllık evliliklerinde inişli çıkışlı dönemler yaşansa da sonunda anlaşmış gibi görünüyor. Icardi, bu sezon 38 maçta 23 gol ve 11 asist yaparak başarılı bir performans sergiledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?