Zafer Partisi Sakarya Belediye Başkan Adayı Cihan Kolip Kimdir? - Son Dakika
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Zafer Partisi Sakarya Belediye Başkan Adayı Cihan Kolip Kimdir?

Zafer Partisi Sakarya Belediye Başkan Adayı Cihan Kolip Kimdir?

Zafer Partisi, 31 Mart seçimleri öncesinde Sakarya Belediye Başkan adayını açıkladı. Cihan Kolip, 1969 yılında Sakarya'da doğmuş olup, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim almıştır. 25 yıllık kariyerinin 16 yılını Sakarya'da geçiren Kolip, şu anda Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk sahibi olan Kolip, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti'den Sakarya İli Belediye Başkan adayı olmuştur.

02.03.2024 12:59  Güncelleme: 13:04
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Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Sakarya Belediye Başkan adayı ise Cihan Kolip oldu. Vatandaşlar, Cihan Kolip'İn kim olduğunu merak ediyor. Peki, Cihan Kolip kimdir? Zafer Partisi Sakarya Belediye Cihan Kolip kimdir? Zafer Partisi Sakarya Belediye Başkan adayı Cihan Kolip kaç yaşında, nereli?

CİHAN KOLİP KİMDİR?

  • Cihan Kolip, 1969 yılında Sakarya, Kocaali Kestanepınarı Köyü'nde doğdu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi aldı. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlığını tamamladı ve Van, İstanbul, Gaziantep gibi illerde görev başına geçti.
  • 25 yıllık kariyerinin 16 yılını Sakarya'da geçirdi. Bu süre zarfında çeşitli mesleki dernek ve sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürüttü. Şuan Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapıyor.
  • Cihan Kolip, evli ve 3 çocuk sahibidir.
  • Cihan Kolip, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti'den Sakarya İli Belediye Başkan adayı oldu.
  • Cihan Kolip, İYİ PArti'den Zafer Partisine geçmiştir. 2024 Yerel Seçimlerinde Zafer Partisi'nin Sakarya Belediye adayıdır.

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Son Dakika Politika Zafer Partisi Sakarya Belediye Başkan Adayı Cihan Kolip Kimdir? - Son Dakika

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