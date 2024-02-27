Uyuşturularak ölüme terk edilen köpekler sağlığına kavuştu
KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde anestezi uygulanarak ölüme terk edilen 10 köpek, uygulanan tedavinin ardından sağlıklarına kavuştu.
Olay, 24 Şubat'ta Cide ilçesi Kemerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uyuşturulan 10 köpek, bölgedeki boş araziye atıldı. Köpekleri gören bir vatandaş, durumu Cide Belediyesi'ne bildirdi. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye polis, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Cide Belediyesi Hayvan Hakları ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler tarafından köpekler, ölüme terk edilmiş halde bulundu. Nefes almakta güçlük çektikleri belirlenen köpekler, yapılan incelemelerin ardından Cide Belediyesi Hayvan Barınağına götürülerek tedavi altına alındı.
Sağlıklarına kavuştular
Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, ölüme terk eden köpekler ise sağlığına kavuştu. Cide Belediyesi Hayvan Barınağında tedavileri süren köpekler uygulanan anestezinin etkisinden kurtarıldı. Barınakta gözlenmeye devam eden köpekler, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sona ermesinin ardından yeniden doğal yaşam ortamına salınacak.
"Soruşturmanın bitmesi ile doğal aşam ortamına bırakacağız"
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Geçici Hayvan Bakımevi Saha sorumlusu Mesut Seyda Erdoğan, "Belediyemiz santraline gelen zehirlenme ihbarı üzerine Cide Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz alana gitmiştir. Köpeklerin zehirlenmediği, anestezi etkisi altında olduğu tespit edildi. Bahse konu alanda Milli Parklar ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak bir tutanak hazırladık ve daha sonra köpeklerimizi barınağımıza getirdik. Şu anda gözlem altındalar. Herhangi bir sıkıntıları yok. Soruşturma devam ettiği için doğal yaşam ortamlarına bırakamıyoruz. Soruşturmanın bitmesi ile doğal aşam ortamına bırakacağız" dedi.
"Sağlık durumları gayet iyi"
Köpeklerin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Veteriner Teknikeri Ümit Gündoğdu, "Sağlık durumları gayet iyi. Sadece yanlış anestezi bölgelerinden vuruldukları için ayılmaları daha geç oldu. Ama genel anlamda sağlıkları iyi, gözlemlerine devam ediyoruz. Genel durumları iyi. Herhangi bir sıkıntıları yok" diye konuştu.
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