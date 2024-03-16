Berna Laçin, Omurilik Sorunu Nedeniyle Geçirdiği Ameliyat Sonrası Durumunu Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Berna Laçin, Omurilik Sorunu Nedeniyle Geçirdiği Ameliyat Sonrası Durumunu Anlattı

Berna Laçin, Omurilik Sorunu Nedeniyle Geçirdiği Ameliyat Sonrası Durumunu Anlattı

Oyuncu ve sunucu Berna Laçin, omurilik sorunu nedeniyle geçirdiği 9 saatlik ameliyatın ardından hastane koridorunda yürüyüş yaparak son durumunu paylaştı. Laçin, doktorlara güvendiğini ve kendini koşulsuz teslim ettiğini belirtti. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu ve anestezi uzmanı Osman Hoca'ya teşekkür eden Laçin, hayatının büyük tehlikesini atlattığını ve dualara minnettar olduğunu ifade etti.

16.03.2024 20:30  Güncelleme: 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu ve sunucu Berna Laçin, yaşadığı omurilik sorunu nedeniyle geçtiğimiz günlerde 9 saat süren bir ameliyat geçirdi. Günlerdir hastanede tedavi gören Laçin, son durumu hakkında bilgi verdi.

"KENDİMİ DOKTORLARA KOŞULSUZ BIRAKTIM"

Günler sonra ayağa kalkarak hastane koridorunda yürüyüş yapan Berna Laçin, "Yastık dikerek, Mahmure" şarkısını ve Seda Sayan'ın meşhur "çorap kadını" sözlerini söyledi. O anları Instagram hesabından yayınlayan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Mutlu son. 10 gündür incecik bir ipte yürüyorum. Bir yanım alevler bir yanım çiçekler. Sırat köprüsü gibi… Elimden tutanlara şükürler olsun. Allah'ın mucizesi eline hediye. Çok kıymetli Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu ile tabi ki mucizevi anestezi ve ağrı savar sevgili Osman Hoca. Tüm ekip ve 9. kat, beni şefkatle kucakladı.

Öyle bir bakım ki böylesi dünyada yoktur. Kendimi koşulsuz teslim ettim. Çok uslu bir hasta olmak için gayret ettim. Yanlışım olduysa affedin, hakkınızı helal edin."

"Not: Daha bir süre buradayım, ameliyat sonrası tedavim devam ediyor ama çok şükür hayatımın bağlı olduğu büyük tehlikeyi atlattım. Azmi Hoca yine bir mucizeyi gerçekleştirdi. Onun için bu ilk değil ama hayatını değiştirdiği herkes için o tek.

Sayesinde her zamankinden de dimdik buradayım. Dualarınıza minnettarım Allah'ıma şükürler olsun. Bir maşallahınızı alırım."

Laçin'in paylaşımına Melek Baykal, Ceyda Düvenci, Filiz Akın ve Mine Tugay'dan "Geçmiş olsun" yorumları geldi.

Ameliyatı 9 saat sürmüştü! Hastanede yatan Berna Laçin son durumunu anlattı

Kaynak: Magazinkolik

Berna Laçin, Magazin, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Berna Laçin, Omurilik Sorunu Nedeniyle Geçirdiği Ameliyat Sonrası Durumunu Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu
    19:49 Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu

    Amerikalı rapçi ve prodüktör Lil Jon, California'daki bir camide şehadet getirerek Müslüman oldu. Jon, Los Angeles'taki King Fahad Camisi'nde İslam dinini seçtiğini ilan etti. Sosyal medyada paylaşılan videoda cami imamının yönlendirmesiyle şehadet getiren rapçi, hip hop alt türünün tanıtımında öncü rolüyle biliniyor. Lil Jon'un meditasyon albümü büyük ilgi görmüştü. Jon, ramazan ayının ilk haftasında İslam'ı kabul eden ikinci Amerikalı oldu.

  • Kraliyetten ayrılan Meghan Markle ticarete atıldı! Yeni markasında çeşit çeşit ürün satacak
    15:47 Kraliyetten ayrılan Meghan Markle ticarete atıldı! Yeni markasında çeşit çeşit ürün satacak

    Kraliyetten ayrıldıktan sonra ABD'de yeni bir hayata başlayan Prens Harry'in eşi Prenses Megan Markle kuruduğu yeni markasında reçel ve masa örtüsü gibi ürünler satacak.

  • Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı! Vedaları duygulandırdı
    15:02 Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı! Vedaları duygulandırdı

    Kızılcık Şerbeti'nde Mihri'yi oynayan Gizem Yanık ile Ertuğrul'a hayat veren Kayra Şenocak, hikayeleri bittiği için kadrodan ayrıldı. Setten kareleri yayınlayan oyuncuların vedaları duygulandırdı.

  • Ameliyatı 9 saat sürmüştü! Hastanede yatan Berna Laçin son durumunu anlattı
    13:12 Ameliyatı 9 saat sürmüştü! Hastanede yatan Berna Laçin son durumunu anlattı

    Geçtiğimiz günlerde apar topar ameliyata alınan ve operasyonu 9 saat süren Berna Laçin, sıkıntılı günleri geride bıraktı. tedavisi hastanede devam eden ve yavaş yavaş yürümeye başlayan Laçin, "10 gündür incecik bir ipte yürüyorum. Bir yanım alevler bir yanım çiçekler" dedi.

  • Sema Aydemir, dövdüğü için elendiği Pınar'ın eşiyle birbirine girdi
    11:53 Sema Aydemir, dövdüğü için elendiği Pınar'ın eşiyle birbirine girdi

    Erhan Seçkin, eşi Pınar elendiği için halay çeken Sema Aydemir'e ağır sözlerle yüklenerek "Dansöz karakterli insanların pavyona dönüştürdüğü adada hala Pınar'ımın arkasından konuşanlara kolay gelsin. Kültürlünün zekası, varoşun çenesini yorar" dedi. Aydemir ise Seçkin'in sözlerine "Hayatımın varoşluğunu karını döverek yaptım. Çok utandım ve cezamı çektim evet ama pişman mısın dersen aklım hala yapmadıklarımda" diyerek karşılık verdi.

  • Salih Yalçın'ın Tansiyon Programı Ramazan Ayında Yoğun İlgi Görüyor
    11:35 Salih Yalçın'ın Tansiyon Programı Ramazan Ayında Yoğun İlgi Görüyor

    Salih Yalçın tarafından hazırlanan ve Ramazan ayının vazgeçilmezi haline gelen eğlence programı Tansiyon, sosyal medya üzerinde büyük ilgi görüyor. Programda, kentin zengin tarihi, kültürü, gelenekleri ve görenekleri mizahi bir yaklaşımla ele alınıyor. Ayrıca, vatandaşların unuttuğu değerleri hatırlatmayı amaçlayan programın çekimleri iftardan bir saat önce gerçekleştiriliyor.

  • Müjdat Gezen... 71. SANAT YILINI KUTLADI!
    10:40 Müjdat Gezen... 71. SANAT YILINI KUTLADI!

    71 yıllık bir sanat yaşamına neler sığar? Sayısız tiyatro oyunu, 82 kitap, onlarca sinema filmi, diziler ve ödüller...

  • Kıvılcım'ın sözleri Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde damga vurdu
    10:35 Kıvılcım'ın sözleri Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde damga vurdu

    Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde din düşmanlığıyla suçlanan Kıvılcım'ın söyledikleri diziye damga vurdu. Kıvılcım'ın "Herkes inandığı şekilde yaşamakta özgürdür ama inandığı şekilde. Burası Türkiye, biz Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin evlatlarıyız" sözleri izleyicilerden tam not aldı.

  • Magazinn.com Medya ve Sanat Ödülleri... SAHİPLERİNİ BULDU!
    10:30 Magazinn.com Medya ve Sanat Ödülleri... SAHİPLERİNİ BULDU!

    Sinan Güzel’in genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Magazinn.com Medya ve Sanat Ödülleri, Türkiye’de ilk kez Miray Cruise gemisinde görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

  • Meghan Markle, yıllar sonra sosyal medyaya geri döndü
    09:25 Meghan Markle, yıllar sonra sosyal medyaya geri döndü

    Yıllar önce Prens Harry ile nişanlandıktan sonra uğradığı zorbalıklar nedeniyle Instagram hesabını kapatan Meghan Markle geri döndü. Yeni markasının tanıtımını yapan Markle'ın Kraliyetten ayrılmasına rağmen profilde "Düşes" unvanını kullanması dikkat çekti.

  • Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'tan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı
    07:43 Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'tan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı

    Geçtiğimiz sene meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren oyuncu Ceyda Düvenci, gönlünü radyo programcısı Güçlü Mete'ye kaptırdı.


20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız.
20:17 İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik Kur’an-ı Kerim’li protestoya soruşturma İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik Kur'an-ı Kerim'li protestoya soruşturma
20:12 Canlı anlatım Mücadelede fark açılıyor Canlı anlatım! Mücadelede fark açılıyor
18:10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi
18:06 Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın Romanya’ya altınları iade etmesini istedi Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istedi
21:15 Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir
20:23 Sen ne yaptın Arda Güler Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı
19:49 Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu
18:55 ABB Başkan Adayı Altınok’tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi ABB Başkan Adayı Altınok'tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
16:05 İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı İliç'teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı
16:04 Pakistan’da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti Pakistan'da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti
15:57 Gümbür gümbür Süper Lig’e geliyorlar Arda Turan’ın takımından futbol dersi Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da Murat Kurum’a oy istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Murat Kurum'a oy istedi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 21:38:54. #1.12#
SON DAKİKA: Berna Laçin, Omurilik Sorunu Nedeniyle Geçirdiği Ameliyat Sonrası Durumunu Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement