Giresunlu Hastaya Radyofrekans ve Mikrodalga Ablasyon Yöntemiyle Tedavi

Giresunlu 59 yaşındaki Meral Sofu, paratiroid bezi adenomu teşhisiyle yönlendirildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde sağlığına kavuştu.
Giresun'da paratiroid bezine bağlı (tiroid bezinin arkasında yer alan ve vücuttaki kalsiyum düzeyini kontrol eden bezler) sorunlar yaşayan Sofu'ya, başvurduğu hastanede paratiroid bezi adenomu (iyi huylu tümör) tanısı konuldu.
Ameliyatının risk taşıması nedeniyle Sofu, KTÜ Farabi Hastanesine yönlendirildi. Farabi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Hasan Dinç'in muayene ettiği Sofu'nun, radyofrekans ve mikrodalga ablasyon yöntemiyle operasyonuna karar verildi.
Meral Sofu, ultrason eşliğinde iğneyle girilen iyi huylu tümörün radyofrekans ya da mikrodalgayla yakılması işlemi olan bu yöntemle sağlığına kavuştu.
Prof. Dr. Hasan Dinç, AA muhabirine, Dr. Elif Merve Bal ve Dr. Tuğrul Özmen'le yürüttükleri çalışma sonucu hastaya radyofrekans ve mikrodalga ablasyon tekniğini uyguladıklarını söyledi.
Paratiroid bezi adenomunda standart tedavinin cerrahi olduğunu ancak cerrahi operasyona uygun olmayan ya da istemeyen hastalarda radyofrekans ve mikrodalga ablasyon tekniğinin kullanıldığını anlatan Dinç, bu işlemi hastanelerinde 5 yıldır uyguladıklarını belirtti.
"Hasta için son derece rahat bir işlem"
Dinç, bu teknikle hastaların çok daha rahat şekilde hayatlarını sürdürdüğüne işaret ederek, "Cerrahi ile mukayese edildiği zaman hasta için son derece rahat bir işlem. İşlemi lokal anestezi altında yapıyoruz. Yaklaşık 2-3 saat bekledikten sonra hastayı direkt evine gönderebiliyoruz. Dünyada son 5 yıldır yapılan bir yöntem, Türkiye'de de 5-10 merkezde yapılıyor." dedi.
Dr. Elif Merve Bal da bugüne kadar 110 hastaya uyguladıkları yöntemin güvenilir olduğunu tespit ettiklerini kaydederek, söz konusu yöntemle Türkiye Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından düzenlenen Türk Girişimsel Radyoloji 19. Yıllık Toplantısı'nda KTÜ olarak "Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü" aldıklarını aktardı.
Dr. Tuğrul Özmen, tedavi edilen hastaların bir yıl kadar takibinin yapıldığını dile getirerek, "Toplamda iki hastamızda geçici ses kısıklığı oldu. Sonradan onlar da düzeldi. Kalıcı bir ses kısıklığı ya da yan etkisi bulunmadı." ifadesini kullandı.
59 yaşındaki Meral Sofu ise Eynesil ilçesindeki aile hekiminin kendisini Trabzon'a yönlendirdiğini söyledi.
Cerrahi işleme gerek duymadan bir operasyon geçirdiğini ifade eden Sofu, "Çok rahat oldu, sorun yaşamadım. Hiçbir acı hissetmedim. Çok rahat günlük işlerime, hayatıma devam ettim. Herkese bu tedavi yöntemini öneririm. Prof. Dr. Hasan Dinç hocamdan ve ekibinden çok memnun kaldım." diye konuştu.
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