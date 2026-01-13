Angus Çiftliğine ÇED Engeli

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesine kurulmak için istenen angus çiftliği için yapılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısına katılan belediye başkanları tesisin kurulmasına karşı çıktı.

Marmaraereğlisi ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde 2012 yılında özel şirket tarafından faaliyete sokulan angus çiftliği, çevreye kötü kokular yayması üzerine belediyeler ve çevrecilerin başlattığı hukuk mücadelesi kapsamında 2018 yılında mahkeme kararıyla kapatıldı. Özel şirketin aynı yerde 13 bin büyükbaş hayvan kapasiteli olarak planlanan angus çiftliği kurmak için başlattığı çalışma kapsamında ÇED bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yeniçiftlik Belediye Düğün Salonu'nda yapılan toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, CHP Tekirdağ milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileri, firma yetkilileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, çevreciler ile mahalleliler katıldı.

'BU TESİSE GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kurulması planlanan hayvan besi alanının Tekirdağ için bir çevre felaketi olacağını söyledi. Yüceer, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak; sağlıktan tarımsal hizmetlere, TESKİ'den çevre ve iklimle ilgili tüm dairelerimize kadar bu projenin karşısındayız. Çevremize metan, fosfor, azot ve amonyak gibi yükler eklenmesini kabul etmeyeceğiz. İçme suyumuz ve havamız kirlenecek. Bunu kaldıracak gücümüz yok. Bölgemizde zaten kanserle mücadele ediyoruz. Buna ek olarak tek bir zararlı maddeyi dahi solumak istemiyoruz. Bu proje; toprağımıza, suyumuza, çevremize, ekolojik sistemimize, sosyal yaşamımıza, ulaşımımıza ve altyapımıza uygun değildir. Bizim görüşümüz net. Bu tesisin yeri Tekirdağ değil. Biz burada yaşıyoruz ve çocuklarımızın da burada yaşamaya devam etmesini istiyoruz. Göç etmek zorunda kalacak bir durumumuz yok. Bu tesise geçit vermeyeceğiz. Toprağımızı, suyumuzu, vatanımızı savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'RUHSAT VERMEYECEĞİM'

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, kurulacak bu tesise ÇED kararının olumlu çıkması halinde dahi ruhsat vermeyeceğini söyledi. Bozkurter, "Burası, anlatıldığı gibi masalsı hikayelerle önümüze getirilen bir alan değildir. Bu tesis 2017 yılında yapı kayıt belgesi almıştır. 2018 yılında ise sizlerin örgütlü mücadelesiyle, mahkeme kararıyla tekrar kapatılmıştır. Bunu hepimiz biliyoruz. Biz, nüfusunun yüzde 40'ı tarımla geçinen bir ilçeyiz. Tarıma karşı değiliz. Ancak bugün önümüze konulan bu proje mantıksızdır. Sadece birilerinin rant elde etmesi için, yolunu bulması için hazırlanmıştır. Sizler çevreci, bilinçli, aydın ve mantıklı insanlarsınız. Küresel kuraklığın yaşandığı bir dönemde, on binlerce hayvanın günlük su ihtiyacını bu bölgeden karşılamayı nasıl düşünebiliriz? Biraz önce bu projede havuzlardan, arıtmalardan bahsettiler. Bunların gerçeklikle hiçbir ilgisi yok. Bu tesis, sadece birilerine yer açılsın diye bu halka rağmen yaptırılamaz. Ben de bu kadar insanın önünde, namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum: Bu tesise ruhsat vermeyeceğim. Bedeli ne olursa olsun" dedi.

'DAHA ÖNCE YAŞANANLAR ORTADA'

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da toplantıda söz alarak, kurulması planlanan tesisin çevreye vereceği zararları anlattı. Daha önce bölgede faaliyet gösteren angus çiftlikleri nedeniyle ciddi sorunlar yaşandığını söyleyen Sarıkurt, bu tesisin bölgeye kurulmasını istemediklerini ifade etti. ÇED toplantısında dile getirilen görüşler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanak altına alındı.

Haber: Şafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ (Tekirdağ),