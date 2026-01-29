Anka Haber Ajansı 29 Ocak Perşembe Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Anka Haber Ajansı 29 Ocak Perşembe Gündemi

29.01.2026 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKA Haber Ajansı 29 Ocak Perşembe gündemi

10.00 - 11.00 - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla önceki Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri başında anma programına katılacak. Destici, Grand Mercure Otel'de düzenlenecek kutlama törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - "Aziz İhsan Aktaş" davası üçüncü gününde Silivri'de görülmeye devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, ocak ayı ekonomik güven endeksini, Aralık 2025 dönemi iş gücü istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1. TBMM Binası'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara Diplomat Akademi Kampı'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.30 - 13.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve beraberindeki heyet, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ayrı ayrı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - CP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - 14.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Cezayirli Hasan Paşa Parkı ve Şişhane Parkı Açılış Töreni ile Kadınlara 1 TL'ye Spor Desteği Kampanyası Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - 14.00 - Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, İzmir'de YKM önünde, İstanbul'da Şirinevler'de, Ankara'daSakarya Cadddesi'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR- İSTANBUL- ANKARA)

14.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 22 Ocak tarihli toplantı özetini yayımlayacak. (İSTANBUL)

15.00- 18.30- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşılayacak, Mirziyoyev ile ikili görüşme sonrası Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na katılacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda anlaşmaların imza töreni, ortak hitap, Özbekistan okulunun "Taş Koyuş" merasimi, Hatay'da inşa edilen konutların açılışı ile 5 depremzedeye elden anahtar teslim törenine katılacak ve resmi yemeğe iştirak edecek. (GÖRÜNTÜLÜLÜ - CANLI/ANKARA)

17.00 - İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, "Tehlikedeki Avukatlar Günü 2026 Yılında Hedefteki Savunma" konulu toplantının açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

23.00 - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Romanya'nın FCSB ekibiyle karşı karşıya gelecek. (BÜKREŞ)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 29 Ocak Perşembe Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler 3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum 'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Uyuşturucudan ölümü, ’Bomba gibi olsun dedim, adamın bünye kaldırmadı’ diyerek anlattı Uyuşturucudan ölümü, 'Bomba gibi olsun dedim, adamın bünye kaldırmadı' diyerek anlattı
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

09:37
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nden çuval çuval para kazandı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı
09:16
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
08:43
Yavaş, “Suyu kesilen var mı“ diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
Yavaş, "Suyu kesilen var mı?" diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
08:42
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı Savunması pes dedirtti
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı! Savunması pes dedirtti
08:35
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
08:04
Güllü’nün kızını yakacak itiraf İşte Tuğyan’ın eski nişanlısının ifadesi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 09:57:44. #7.11#
SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 29 Ocak Perşembe Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.