Ankara Batı Karadeniz Birliği Platformu'ndan ziyaret - Son Dakika

Ankara Batı Karadeniz Birliği Platformu'ndan ziyaret

15.12.2020 15:49
Ankara Batı Karadeniz Birliği Platformu'ndan ziyaret, System.String[]

Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği Platformu heyeti, Sağlık Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Sebahattin Aydın ve Halil Eldemir'e ziyarette bulundu.

Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği Platformu heyeti, Sağlık Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Sebahattin Aydın ve Halil Eldemir'e ziyarette bulundu.

Birlikten yapılan açıklamada, Platform Başkanı Tuncay Gencer ile Genel Sekreter Dr. Yaşar Okur, Aydın ve Eldemir'e gerçekleştirdikleri ziyarette görevlerinde başarılar diledi.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin tamamına hitap edecek, merkezi konumdaki Zonguldak Bakacakkadı mevkisinde meslek hastalıkları formatında bir şehir hastanesi yapılmasının konuşulduğu aktarılan açıklamada, "Bilindiği üzere, taşkömürü ve demir çelik işletmelerindeki iş imkanları nedeniyle Rize'den Düzce'ye kadar illerimizin tamamından göç alan ve içinden iki il çıkarmasına rağmen 600 bin civarında nüfusu bulunan Zonguldak ile burada çalışanların yoğun olduğu çevre illerde taşkömürü ve demir çelik işlerinde çalışmadan ve termik santrallerden kaynaklanan göğüs hastalıkları problemleri, diğer bölgelere göre daha yaygın bir görünüm arz etmektedir. Bu durumun gerek mevcut durumda yaşadığımız korona pandemisi, gerekse diğer riskli ve salgın hastalıklar açısından da bölge insanımızın risk grubunda olmasına sebep olduğu gözlenmektedir." denildi.

Açıklamada, bu formattaki bölgesel bir hastane için bölgenin el değmemiş doğasının da bulunmaz bir fırsat olduğu değerlendirilerek, "Bu temel talebimizin yanında birliğimizi oluşturan illerimizin diğer taleplerini de ilettik. Bölgemize yapılacak diğer yatırımlar konusunda da desteklerini istedik. Sayın bakanlarımız gerekli değerlendirmeler yapılarak her türlü sağlık yatırımı desteği vereceklerini, bölgemize ve ülkemize hizmetten gurur duyacaklarını ifade ettiler." ifadesi kullanıldı.

Batı Karadeniz, Halil Eldemir, Ankara, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Batı Karadeniz Birliği Platformu'ndan ziyaret - Son Dakika


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