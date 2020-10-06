Ankara'da 8 bin 739 kişiye maske cezası - Son Dakika

Ankara'da 8 bin 739 kişiye maske cezası
ANKARA Valiliği, 1 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde maske kuralına uymayan 8 bin 739 kişiye toplam 7 milyon 873 bin 500 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.
ANKARA Valiliği, 1 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde maske kuralına uymayan 8 bin 739 kişiye toplam 7 milyon 873 bin 500 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsle mücadelede 1 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında denetim ekiplerimizin yaptığı kontrollerde maske kuralına uymayan ve hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını tehdit eden 8 bin 739 kişiye toplam 7 milyon 873 bin 500 lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi.
ANKARA, -
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