Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 14 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen sigara, tütün ve alkollü içki ile tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 14 zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonlarda, 35 bin tıbbi ilaç, 1000 muhtelif/elektronik eşya, 620 paket sigara, 132 kilogram tütün, 84 litre sahte alkollü içki ile 5 tarihi eser olduğu değerlendirilen objenin ele geçirildiği kaydedildi.