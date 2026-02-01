Ankara\'da Oto Hırsızları Yakalandı

Ankara'da oto hırsızlığına yönelik yürütülen çalışmalarda, çalıntı araçları organize şekilde yok eden 8 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Ankara'da oto hırsızlıklarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 8 şüpheli şahsın çaldıkları aracı aynı gün içerisinde parçaladığı, iç aksam parçalarını sattığı ve boş aracı da geri dönüşüm/hurda tesisinde preslettiği tespit edildi.

Şüphelilerin, çaldıkları aracın kısa sürede izini kaybettirmek amacıyla organize ve planlı şekilde hareket ederek çalıntı araçların sevkini çekici marifetiyle gerçekleştirdikleri ve bu süreçte araçları tamamen yok ettikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili 8 şüpheli şahıs, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. - ANKARA