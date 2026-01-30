Ankara\'da Yaya Geçidinde Kadına Otomobil Çarptı

Ankara'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Altındağ ilçesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına bir otomobil çarptı. Kazada yaralanan kadın, yağmur altında ambulansın gelmesini bekledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine aksayan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. - ANKARA