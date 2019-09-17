Ankara'daki üçlü zirve rus basınında

Türkiye ve İran devlet başkanlarının Ankara 'da gerçekleştirdiği ' Suriye ' zirvesi, Rus basınında da geniş yer buldu.

Rus haber ajansı RİA Novosti: Anlaşmalar krizin çözümüne hizmet ediyor

Rusya Devlet Başkanı, zirvede imzalanan anlaşmaların 'Suriye'deki krizin kesin çözümüne hizmet edeceği, bu ülkede barışı ve güvenliği sağlamanın yanı sıra egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü güçlendireceğini' belirtti. Ayrıca Putin, ABD birliklerinin Suriye'de yasadışı olarak bulunduğunu ve herkesin de bunu bildiğini söyledi. Rus lider, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ordusunu Suriye'den çekmesi kararının sonuna kadar uygulanacağı gerçeğinden hareket edeceklerini sözlerine ekledi.

İzvestiya Gazetesi: Rusya, Türkiye ve İran, Suriye'yi barışa yaklaştırdı

Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Astana üçlüsünün' beşinci zirvesinin Suriye'de barış sürecini geri dönülmez hale getirdiğini belirtti. Uzmanlara göre 2017'den bu yana bu üç ülke, bölgede terör tehdidini en aza indirmek için her türlü çabayı sarf etti.

TASS Ajansı: Putin, Suudi Arabistan'a S-300 ve S-400'ü satın alma teklifinde bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan hükümeti Rus silahları almaya karar verirse, Rusya'nın Suudi Arabistan'ın ülkeyi savunmasına yardım etmeye hazır olduğunu belirtti. Putin: "Ülkelerini korumak amacıyla, Suudi Arabistan'a uygun yardım sağlamaya hazırız, zamanında İran hükümetinin S-300'ü satın alarak yaptığı gibi, ayrıca yakın zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın S-400'leri satın aldığı gibi akıllıca bir devlet kararı vermesi yeterlidir" dedi.

RT: Çözümde komite üyesi Suriyeliler çaba göstermeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarafların, Suriye'deki anayasa komitesinin Suriye'deki durumun normalleşmesi üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olacağından hareket ettiğini belirtti.

Rus lider, komite üyeleri olan Suriyelilerin, kendilerinin ellerinin ve ayaklarının bağlanmasına izin verilmemesi gerektiğini, gönüllü olarak çalışmaları ve olumlu bir sonuç için çaba göstermeleri gerektiğini söyledi.