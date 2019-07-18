Son Dakika Haberleri: Ankara'dan ABD'ye F-35 tepkisi: Karar adil değil, stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak
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Ankara'dan ABD'ye F-35 tepkisi: Karar adil değil, stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak

35 dakika önce

ABD'nin Türkiye'yi Rusya'dan S-400 savunma sistemi almasından dolayı F-35 programından çıkaracağını açıklamasına Ankara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD’yi ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz" denildi.

Ankara'dan ABD'ye F-35 tepkisi: Karar adil değil, stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye'yi Rusya'dan S-400 savunma sistemi almasından dolayı F-35 programından çıkaracağını açıklamasına Ankara tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'yi ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz" denildi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:52 
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