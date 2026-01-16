Ankara Esenboğa Havalimanı\'nın Kapasite Artırımı Projesi 1. Etabı Açılıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Pazartesi günü, Ankara Esenboğa Havalimanı'mızın Kapasite Artırımı Projesi'nin 1'inci etabını hizmete açacağız. 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3'üncü pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesislerimizi, büyük bir coşkuyla milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, "19 Ocak Pazartesi Günü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, Ankara Esenboğa Havalimanı'mızın Kapasite Artırımı Projesinin 1'inci etabını hizmete açacağız. 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3'üncü pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki bu modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesislerimizi, büyük bir coşkuyla milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Havalimanı sayılarını artırmaya devam edeceklerini söyleyen Uraloğlu, "Yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız. 2003 yılında yalnızca 81 olan Hava Ulaştırma Anlaşması sayımızı bugün 175'e çıkardık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken, bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz" diye konuştu.

'AVRUPA'DA 3'ÜNCÜ, DÜNYADA 7'NCİ SIRADA YER ALDIK'

Uraloğlu, altyapı ve uçuş ağı hamlelerinin bilet satışları ve hava yolunu kullanan yolcu sayılarına yansıdığını belirterek, "2025 yılında transit yolcularla birlikte 247 milyon 163 bine çıkararak, Cumhuriyet tarihimizin yeni rekorunu kırdık. Bu sayıyla yolcu bazında Avrupa'da 3'üncü, dünyada ise 7'nci sırada yer aldık. Tüm bu gelişmelere paralel olarak sektörel büyüklükte de büyük bir artış oldu. 162 olan hava yolu işletmesi uçak sayımız neredeyse 5 kat artışla 800'e, koltuk kapasitemiz yaklaşık 5 kat artışla 27 bin 599'dan 157 bin 785'e yükseldi. 2025 yılı da Türk sivil havacılığının operasyonel gücünü artırdığı, filosunu genişlettiği ve yolcu ile kargo taşımacılığında sürdürülebilir büyümesini devam ettirdiği bir yıl olarak öne çıktı. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de lisanslı pilot sayısı 17 bin 910'a ulaştı. Aynı dönemde pilotlar, hava trafik kontrolörleri, bakım personeli ve diğer havacılık meslek gruplarını kapsayan toplam lisanslı havacılık personeli sayısı da 26 bin 888"e yükseldi" dedi.

'560 MİLYON AVRO KİRA GELİRİ ELDE EDECEĞİZ'

2035 yılında yolcu trafiğinin yüzde 65,4 artışla 23,1 milyonu, 2045 yılında 31,5 milyonu aşacağını öngördüklerini söyleyen Uraloğlu, "Toplam 41 bin 52 metrekare inşaat alanına sahip çok sayıda binayı, çağın en son teknolojisine uygun olarak inşa ettik. Projemizin 2'nci etabı kapsamında da en az 40 bin metrekarelik terminal binası genişletmesi, genel havacılık apronu ve taksi yolu çalışmaları yapacağız. Ayrıca belirtmek istiyorum ki toplam 298 milyon avroluk yatırım gerektiren bu projeyi, devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirdik. Üstelik herhangi bir yolcu garantisi koymadan hayata geçirdiğimiz bu projemizle, 25 yıl işletme süresi karşılığında KDV dahil 560 milyon avro kira geliri elde edeceğiz" diye konuştu.