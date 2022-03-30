Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneğinden AA'ya ödül - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneğinden AA'ya ödül

30.03.2022 22:56

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneğinin (AGYD) "Ankara'ya Değer Katanlar Ödülleri" kapsamında, Anadolu Ajansı (AA) ödüle layık görüldü.

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneğinin (AGYD) "Ankara'ya Değer Katanlar Ödülleri" kapsamında, Anadolu Ajansı (AA) ödüle layık görüldü.

AGYD tarafından ikincisi düzenlenen "Ankara'ya Değer Katanlar Ödülleri", Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Törende, ödüle layık görülen basın mensuplarına, belediye başkanlarına, milletvekillerine, sanat dünyasından isimlere ve iş insanlarına plaket takdim edildi.

Ülke genelinde yapılan yayın ve haberler dolayısıyla AA da ödüle değer görüldü. Anadolu Ajansı adına ödülü, Ankara Haberleri Muhabiri Merve Yıldızalp aldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını belirtti.

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ömer Uzun da basın mensuplarının geceyi gündüze katarak haber peşinde koştuklarını söyledi.

Demokrasinin haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlendiğinin altını çizen Uzun, basın mensuplarının toplumun sorunlarına ışık tuttuğunu ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya değer verdiğini belirten Uzun, "Bizler, Cumhuriyet'imizin değeri olan Atatürk'ün değerlerine Ankaralılar olarak sahip çıkmalıyız." dedi.

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneğinden AA'ya ödül
Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneğinden AA'ya ödül
Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneğinden AA'ya ödül

YORUMLAR
500
Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Kompozisyon Yarışması ödülleri sahiplerini buldu Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Kompozisyon Yarışması ödülleri sahiplerini buldu Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Kompozisyon Yarışması ödülleri sahiplerini buldu Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Kompozisyon Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneğinden AA'ya ödül - Son Dakika


Son Dakika
23:59 4 gündür aranan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu
23:55 Kourtney Kardashian'dan iddialı ayna pozu geldi
23:25 Beyaz Saray'dan gündem olacak iddia: Rus askeri yetkilileriyle Putin arasında gerilim var
23:23 Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti Rusya'ya katılmaya hazırlanıyor
22:25 Meclis'te 7 madde kabul edildi! Seçim barajı yüzde 7'ye düştü
22:22 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 993 yeni vaka tespit edildi
22:07 ABD'li aktör Bruce Willis afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bıraktı
22:03 Putin, Rus medyasına talimatı verdi: Abramoviç'i yazmayı bırakın
21:37 TOGG görücüye çıktı! Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne damga vurdu
21:28 Wanted grubu üyesi ünlü şarkıcı Tom Parker hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 00:29:12. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneğinden AA'ya ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement