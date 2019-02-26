Ankara-Mansur Yavaş Ağzımızı Açtırmasınlar

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Terör Örgütü Yandaşları Avrupa Konseyi Binasına Saldırdı! Çok Sayıda Gözaltı Var

Ankara'da Korkutan Patlama! Bina Sakinleri Panik Halinde Evlerini Terk Etti

Sebze ve Meyveden Sonra Elma, Nohut, Mercimek ve Pirinç de Tanzimle Satılacak