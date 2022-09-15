Beypazarı'nda İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika
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Beypazarı'nda İlköğretim Haftası kutlandı

15.09.2022 17:11

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Hanlarönü Meydanı'nda düzenlenen törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra Faruk Kefelioğlu İlkokulu bahçesinde, Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Bbaşkanı Tuncer Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, Emniyet Müdürü Metin Demirci, Jandarma Komutanı Haluk Muharrem Uzun, İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğrencilerin katılımıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Erdoğan, geçen eğitim-öğretim yılını başarılarla bitirdiklerini belirterek, "Bu anlamda tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının da hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Kaplan ise 2022-2023 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz'ın da konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Kaymakam Erdoğan, Belediye Başkanı Kaplan, İlçe Milli Eğitim müdürü Yılmaz, ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine çeşitli hediyeler dağıttı.

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Kaynak: AA

Beypazarı, Hisarcık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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