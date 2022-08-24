Ankara'da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Ankara'da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

24.08.2022 01:06
Ankara'da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Ankara'nın Mamak ilçesinde taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Şüpheli şahıs, öfkeli kalabalığın içerisinden çıkarılarak polis merkezine götürüldü.

Akşam saatlerinde, Mamak İlçesi Akdere Mahallesi'ndeki taciz iddiası mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. Taciz iddiası üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, öfkeli kalabalığın linç etmeye çalıştığı şüpheli şahsı, polis merkezine götürdü. Mahallede yaşanan gergin anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
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