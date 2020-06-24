ANKARA Savunma Sanayii Başkanı Demir ASELPOD teslimatları devam ediyor - Son Dakika

ANKARA Savunma Sanayii Başkanı Demir ASELPOD teslimatları devam ediyor

Savunma Sanayii Başkanı Demir ASELPOD teslimatları devam ediyorSAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, savaş uçakları için tasarlanmış yeni nesil, çok algılayıcı hedefleme sistemi (ASELPOD) teslimatlarına devam ettiklerini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir ASELPOD teslimatları devam ediyor

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SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, savaş uçakları için tasarlanmış yeni nesil, çok algılayıcı hedefleme sistemi (ASELPOD) teslimatlarına devam ettiklerini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, ASELPOD Hedefleme Sistemi teslimatlarının devam ettiğini belirtti. Demir, Dünyaya ihraç edilebilir bir sistem haline getirdiğimiz ASELPOD, daha önce yurt dışından temin edilen sistemlerin yerini alıyor dedi.

ASELPOD, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gece gündüz ve her türlü hava şartında hassas taarruz imkan ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla başlatılan 'Hedefleme Podu Projesi' kapsamında Askeri Elektronik Sanayii (ASELSAN) tarafından geliştirildi.

İsmail Demir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:33 Kaynak: DHA

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