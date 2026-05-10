Ankara\'da siyaset, yargı ve iş dünyasının önemli isimlerini buluşturan düğün

Ankara’da siyaset, yargı ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren bir düğün töreni gerçekleştirildi. Muhammet Yoldaş Güneri ile Damla Uçar çiftinin düğünü, Danıştay Eğitim Tesisleri’nde yoğun katılımla düzenlendi.

BAŞKENT PROTOKOLÜNÜ BULUŞTURDU

Başkent protokolünün önemli isimlerinin yer aldığı davete; yüksek yargı mensupları, bürokratlar, iş insanları ve siyasiler katılım gösterdi. Düğün törenine eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mehmet Akarca, Ertuğrul Soysal, Ülkü Efe Demirhan, Salim Çevik, Mehmet Tunç, Hasan Kartal, Özlem Ural, Hasan İşgüzar, Selim Sarıibrahimoğlu, Menderes Kandemir, Ekrem Yüce, Mehmet Yeloğlu, Gökhan Ağdemir, Hikmet Onat, Gülfer Akın, Ayhan Biltekin, Hasan Öymez, Ayhan Arısoy ve Hikmetullah Evrensel katıldı.

Çiftin nikahını ise Murat Ercan kıydı. Toplam 24 şahidin yer aldığı nikah töreni, Ankara kulislerinde uzun süre konuşulan organizasyonlardan biri oldu.

Yoğun katılımın dikkat çektiği düğün töreninde davetliler, genç çifte mutluluk dileklerini iletirken, gece boyunca samimi anlar yaşandı.