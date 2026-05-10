Ankara'da siyaset, yargı ve iş dünyasının önemli isimlerini buluşturan düğün - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da siyaset, yargı ve iş dünyasının önemli isimlerini buluşturan düğün

Ankara\'da siyaset, yargı ve iş dünyasının önemli isimlerini buluşturan düğün
10.05.2026 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara’da siyaset, yargı ve iş dünyasının önemli isimlerini buluşturan Muhammet Yoldaş Güneri ile Damla Uçar çiftinin düğünü, yoğun katılımıyla dikkat çekti. 24 şahidin yer aldığı nikâh töreni, başkent kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Ankara’da siyaset, yargı ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren bir düğün töreni gerçekleştirildi. Muhammet Yoldaş Güneri ile Damla Uçar çiftinin düğünü, Danıştay Eğitim Tesisleri’nde yoğun katılımla düzenlendi.

BAŞKENT PROTOKOLÜNÜ BULUŞTURDU

Başkent protokolünün önemli isimlerinin yer aldığı davete; yüksek yargı mensupları, bürokratlar, iş insanları ve siyasiler katılım gösterdi. Düğün törenine eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mehmet Akarca, Ertuğrul Soysal, Ülkü Efe Demirhan, Salim Çevik, Mehmet Tunç, Hasan Kartal, Özlem Ural, Hasan İşgüzar, Selim Sarıibrahimoğlu, Menderes Kandemir, Ekrem Yüce, Mehmet Yeloğlu, Gökhan Ağdemir, Hikmet Onat, Gülfer Akın, Ayhan Biltekin, Hasan Öymez, Ayhan Arısoy ve Hikmetullah Evrensel katıldı.

Çiftin nikahını ise Murat Ercan kıydı. Toplam 24 şahidin yer aldığı nikah töreni, Ankara kulislerinde uzun süre konuşulan organizasyonlardan biri oldu.

Yoğun katılımın dikkat çektiği düğün töreninde davetliler, genç çifte mutluluk dileklerini iletirken, gece boyunca samimi anlar yaşandı. 

Ankara'da siyaset, yargı ve iş dünyasının önemli isimlerini buluşturan düğün
Ankara'da siyaset, yargı ve iş dünyasının önemli isimlerini buluşturan düğün

Ankara, Son Dakika

Son Dakika Ankara Ankara'da siyaset, yargı ve iş dünyasının önemli isimlerini buluşturan düğün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu
Sivas’ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

20:56
Arsenal ölüp ölüp dirildiği maçta 3 puana uzandı
Arsenal ölüp ölüp dirildiği maçta 3 puana uzandı
20:47
Galatasaray’da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar
Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar
20:36
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
18:34
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
18:13
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
17:59
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 21:08:46. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da siyaset, yargı ve iş dünyasının önemli isimlerini buluşturan düğün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.