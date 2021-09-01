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Trafik kazasında hayatını kaybeden anne oğul gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Trafik kazasında hayatını kaybeden anne oğul gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı

01.09.2021 13:57

Trafik kazasında hayatını kaybeden anne oğul gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı Erzincan'da dün sabah saatlerinde meydana trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve oğlu bugün öğle namazını müteakip ebediyete uğurlandı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden anne oğul gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı

ERZURUM - Erzincan'da dün sabah saatlerinde meydana trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve oğlu bugün öğle namazını müteakip ebediyete uğurlandı.

Bursa'dan Aşkale'ye seyir halinde olan Süleyman Önal idaresindeki otomobil Erzincan, Kantarlar mevkiine geldiğinde sürücünün uyuması sonucunda şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobilde bulunan Önal ailesinden anne Tuba ve küçük oğlu Mehmet Emin Önal hayatını kaybederken baba ve diğer oğlu kazayı hafif yaralarla atlatmış Erzincan Devlet Hastanesinde yapılan tedavileri sonrası taburcu olmuşlardı.

Kazada hayatını kaybeden Anne ve oğul Önal ailesi Aşkale Merkez Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Cenaze namazına aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden anne oğul gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden anne oğul gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden anne oğul gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden anne oğul gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden anne oğul gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden anne oğul gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden anne oğul gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden anne oğul gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden anne oğul gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden anne oğul gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden anne oğul gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden anne oğul gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden anne oğul gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı

Süleyman Önal, Erzincan, Aşkale, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik kazasında hayatını kaybeden anne oğul gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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