Son dakika haberi! Kardeşini öldüren abla gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kardeşini öldüren abla gözaltına alındı.

Kırsal Cihatlı Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Ali Y, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladığı anne ve babasını evin bir odasına kitledi.

Bu sırada dışarıdan eve gelerek, kardeşinin anne ve babasını odaya kitlediğini gören abla G.Y, Hasan Ali Y'ye evdeki av tüfeğiyle ateş etti.

Ağır yaralanan Hasan Ali Y, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Abla G.Y. gözaltına alındı, anne ve baba da ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.