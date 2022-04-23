Annesi dışarıda kardeşini aramaya gidince engelli çocuk patlattığı torpille evi kül etti - Son Dakika
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Annesi dışarıda kardeşini aramaya gidince engelli çocuk patlattığı torpille evi kül etti

23.04.2022 17:39

Samsun'un İlkadım ilçesinde 15 yaşındaki engelli kız çocuğu, annesinin kardeşini sokakta aramaya çıkmasını fırsat bilerek torpille oynamaya başladı. Daha sonra torpilin patlamasıyla evde yangın çıktı. Alevler, 2 katlı müstakil evin 1. katını kullanılamaz hale getirdi.

İlkadım ilçesinde engelli bir kız çocuğu, annesinin sokakta oynayan kardeşini almaya gitmesini fırsat bilerek torpil ile oynamaya başladı. Bir süre sonra elindeki torpili ateşe veren engelli çocuk, torpilin patlaması ile büyük panik yaşadı.

ALEV ALAN KOMBİ BİR ANDA PATLADI

Torpilin patlaması ile alev alan evde kombi de patladı. 2 katlı müstakil evin 1. katını alevler sardı. Engelli kız kendini dışarı atmayı başarırken, elinde yanık oluştu.

Annesinin kardeşini sokakta aramaya çıkmasını fırsat bilen çocuk patlattığı torpille evi kül etti

TÜM KAT KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının büyümesinin ardından mahalleli, 112 itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine gelerek önce yangını söndürdü, daha sonra da soğutma çalışması başlattı. Yangında müstakil evin 1. katı kullanılamaz hale gelirken, evdeki eşyaların kül olduğunu gören anne gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri elinde yanık oluşan engelli kıza müdahale etti.

Annesinin kardeşini sokakta aramaya çıkmasını fırsat bilen çocuk patlattığı torpille evi kül etti

"EVDEKİ ÇOCUK TORPİL PATLATMIŞ"

Yangını gören mahalle sakinleri, "İçeride engelli bir kız vardı. Annesi diğer çocuğunu dışarıda ararken evdeki çocuk torpil patlatmış. Torpil patlayınca da yangın çıkmış. Evde hasar büyük" dediler.

İtfaiye ve resmi polis ekiplerinin ayrılmasının ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri yangınla ilgili araştırma yaptı.

Annesinin kardeşini sokakta aramaya çıkmasını fırsat bilen çocuk patlattığı torpille evi kül etti
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Edirne'deki Tarihi Handa Çıkan Yangın, Kısa Sürede Söndürüldü Edirne'deki Tarihi Handa Çıkan Yangın, Kısa Sürede Söndürüldü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Engelli, İlkadım, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesi dışarıda kardeşini aramaya gidince engelli çocuk patlattığı torpille evi kül etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesi dışarıda kardeşini aramaya gidince engelli çocuk patlattığı torpille evi kül etti - Son Dakika
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