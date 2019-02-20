Antakya Başkanına Sarıldı

Antakya Atatürk Caddesi'nde, 19 Şubat Salı günü gerçekleşen açılışa Başkan Savaş ile birlikte eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, CHP Antakya Belediye Başkan Adayı Hikmet Hatunoğlu, CHP ve İYİ Parti il ve ilçe örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gerçekleşen açılışta düşüncelerini paylaşan İYİ Parti Antakya İlçe Başkanı kurulan ittifakın gönüllerde kurulduğunu ve bu ittifakın başarılı olacağına inandığını ifade etti.

Mehmet Güzelmansur da CHP belediyeciliğinin hizmet üretmek olduğunu ve Hatay'da Başkan Savaş'ın yaptığı hizmetlerin gelecek dönemde de artarak devam edeceğini belirtti.

Antakya Belediye Başkan Adayı Hikmet Hatunoğlu da seçilmesi halinde projeleriniAntakya için hayata geçireceğini ve Büyükşehir ile birlikte kadim kent Antakya'yı hak ettiği yerlere getireceğini söyledi.

Seçim çalışmalarının ülke ve kente hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Savaş, Antakya'da açılışı yapılan seçim ofisinde yaptığı konuşmada "Bürolarımızın açılışını yapmaya başladık. Umuyoruz ki hem ülkemiz hem de şehrimiz için hayırlara vesile olur" diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Meclisinde Mart ayından sonra baharın geleceğini dile getiren Savaş, şunları söyledi: "Yaklaşık olarak 10 yıldır Antakya'da sizi çok yorduk ama içme suyu, yağmur suyu vekanalizasyon çalışmalarını tamamladık. Ova bölgesinde kanalizasyon suları derelere ve sulama kanallarınaakıyordu. Kırıkhan, Reyhanlı, Serinyol ve Antakya ilçelerimize çok büyük bir arıtma tesisi yaptık. Ovayı temiz suyla buluşturduk. Asi Nehri bizim mi değil mi diye bakmadan 4 yıl uğraştık, projelendirdik ve nehir içerisindeki kanalizasyon borularını toplayarak içerisine temiz su verebileceğimiz bir arıtma tesisi yaptık. Asi Nehri Ağustos ayından beri kokmuyor ve içerisindeki canlılar yaşamlarını sürdürebiliyor. Teleferik projemizde çok uzun yol aldık. Yaklaşık olarak dört yıldır teleferik istasyonu ve müze kısmı yapılıyor. Yazın semalarda kırmızı, mavi ve beyaz olmasını planladığımız vagonları göreceğiz"dedi.

ANTAKYALILAR ARTIK MUTLU OLMAK İSTİYOR

Görev süresi boyunca Antakya'ya kazandırdıklarını hemşehrilerine anlatan Savaş;"Gücümüzün yettiği, engellemelerden kurtulduğumuz kadarıyla kentimize hizmet yaptık. Karlısu'ya çok güzel bir piknik alanı yaptık. İçerisinde havuz, nikah salonu, düğün yapılacak alan, kafeteryası ve çocuklarımızın tüm negatif elektriklerini toprağa verecek parklar yaptık. Artık Antakya daha mutlu olmak istiyor. Antakya'nın daha mutlu olması için içme suyu şebekelerini bitirdik, her tarafta asfalt yapıyoruz. Antakya ve Defne'nin altyapı çalışmalarının bir çoğunu bitirdik artık sıra da makyaj var. Üst yapı ve düzenleme çalışmalarını da yaparsak Hatay'a o zaman tarih, kültür ve medeniyet şehri diyebiliriz.

Geçtiğimiz günlerde öğrendik ki Asi Nehri Büyükşehir bünyesinde değil DSİ bünyesindeymiş. Külfete gelince büyükşehir, nimete gelince DSİ. Biz devletimizin kurumlarıyla kavgalı olmak istemiyoruz. Bunu yapanlar maalesef siyasette kendini aktör zannedenlerdir. Aktörleri ?31 Mart? akşamı göreceğiz. Yıllardır iktidarın gölgesinde oldukları için için ellerindeki 'FETÖmetre' ile FETÖ'cü ölçüyorlar. Ülkede 10 bin tane hakim savcı yerine hakim savcılık yapıyorlar. Yani bir ellerinde kara diğer ellerinde yine kara" dedi.

VATANA HİZMET ETME GAYESİNDE OLAN MEHMETÇİKLERE SAYGI DURUŞU İSTEDİM

Hakkında çıkan bir takım iddialara cevap veren Başkan Savaş, FETÖ'cüler için değil genç askerler için saygı duruşu istediğini dile getirdi.

Savaş; "Biz ?15 Temmuz?'u hiç tasvip etmiyoruz. Bir anne, çocuğu İçin her türlü cefayı çekerek tüm imkanlarıyla koruyup kollayarak büyütüyor daha sonra da 20 yaşına gelince Peygamber Ocağı diye atfettiğimiz askerlik görevini yerine getirmek üzere askere gidiyor. Bu masum çocuk komutanı ne derse onu yapar. ?15 Temmuz?'da da böyle. Bir evladımız gitmiş henüz daha gençliğinin baharında. Tek ideolojisi Türkiye Cumhuriyeti bayrağını dalgalandırmak, güzel bir mehmetçik olmak ve vatanına hizmet etmek. Bu çocuk orada şehit ediliyorsa ve Cumhur İttifakı'nın her iki lideri de bu çocuğu şehit sayıyorsa, biz de saygı duruşunda bulunalım dediğimizde ne suçumuz var?" diyerek sitem etti.

Başkan Savaş sözlerinin sonunda, "Ay yıldızlı bayrağın altında huzurlu ve mutlu olan, vatanını seven ve vatanı için canını feda edecek, vatandaşlık görevini doğru bir şekilde yapan herkesten oy istediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.