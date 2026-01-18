Antakya'da Oto Yıkamaya Silahlı Saldırı - Son Dakika
Antakya'da Oto Yıkamaya Silahlı Saldırı

18.01.2026 11:10
Mustafa Korkmaz'ın oto yıkamasına maskeli iki kişi tarafından pompalı silahla saldırı düzenlendi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Mustafa Korkmaz'a ait oto yıkamanın kimliği belirsiz, maskeli 2 şahıs tarafından pompalı silahla kurşunlandığı anlar kameraya yansıdı. Saldırı nedeniyle hala endişeli olan Korkmaz, suçluların bir an önce yakalanmasını istiyor.

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde esnaf Mustafa Korkmaz, oto yıkamacılık yaparak geçimini sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde gece saat 03.00 sularında, kimliği belirlenemeyen maskeli 2 şahıs motosikletle oto yıkamanın önüne gelerek iş yerine kurşun yağdırdı. Film sahnelerini aratmayan görüntülerde, şahıslar kurşunlamanın ardından motosikletle olay yerinden kaçtı. Motosikletle ters yönden gelip, iş yerinin önünden duran motosikletli 2 şahsın, pompalı silahla iş yerine ateş ettiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Olayın sabahında saldırıyı fark eden Korkmaz, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Korkmaz, suçluların yakalanmasını istiyor.

"İş yerinin karşısına geçen maskeli iki şahıs, pompalı ile 6 veya 7 el ateş edip iş yerime zarar vermişler"

İş yerine saldırıp zarar veren suçluların yakalanmasını isteyen Mustafa Korkmaz, yaşam alanı olarak konteynerin boş olmasının facianın önüne geçtiğini belirterek, "Benim araç yıkama iş yerim var. Geçenlerde burada bir pompalı silahla saldırı yapıldı. Pompalı silahla saldırganlar 6 el ateş etmişler. Biz sabah iş yerine geldiğimizde silahlı saldırı olduğunu gördük. Konteynerimizde mermi izleri var. Jandarmayı aradık ve olay yerine geldiler. Tutanak tutuldu ama şu ana kadar bir gelişme yok. Üzerinden günler geçti. İki kişi motosikletle ters yönden gelmişler. İş yerinin karşısına geçip maskeli iki şahıs, pompalı ile 6 veya 7 el ateş edip iş yerime zarar vermişler. Normalde konteynerde kalan oluyordu ama o gün iyi ki kalmamışlar. Çünkü konteynere giren mermiler arka tarafından çıkmış. Eğer biri olsaydı cinayet olurdu. Bu bölgenin güvenliğinin artırılması lazım. Bu bölgeye biraz daha önem verilmesi gerekiyor. Suçluların da yakalanmalarını istiyorum. Ben onlardan şikayetçiyim. Devletimizin ellerinden geleni yapacaklarına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Mustafa Korkmaz, Güvenlik, Antakya, 3-sayfa, Ekonomi, Olay, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
