Antalya Bakan Kasapoğlu Türkiye'yi Spor Turizminde Marka Haline Getireceğiz

Bakan Kasapoğlu Türkiye
'yi spor turizminde marka haline getireceğiz Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'yi spor turizminde bir marka haline getirmek için ne gerekiyorsa sabırla, özveriyle, çok çalışarak hayata geçireceğiz dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya
'da Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'nın açılışına katıldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuar, ANFAŞ EXPO Center'da gerçekleştirildi. 'Spor Turizm' temasıyla yapılan fuara 165 ülkeden 6 binin üzerinde alım heyeti bekleniyor. Fuarda 50 binin üzerinde ikili iş görüşmeleriyle turizm ekonomisine 30 milyar lira katkı sağlanması amaçlanıyor.
Fuarın, Türkiye'nin sosyal, coğrafi, tarihi ve kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak, bu vesileyle turizmdeki ağırlıklarını artırabilmek maksadıyla önemli bir kapı açtığını anlatan Bakan Kasapoğlu, sağlık turizminde Türkiye'nin ağırlığının her geçen gün arttığını vurguladı. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin sağlık turizminde öncü ülkelerden biri olma hedefine doğru emin adımlarla yürüdüğünü belirtti. Spor turizmi noktasında da önemli ilerlemeler kaydedildiğini anlatan Bakan Kasapoğlu, turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması konusunda büyük ilerleme sağlandığını söyledi.
Türkiye'nin yaz turizminde, sağlık ve kültür turizminde olduğu gibi, spor turizminde de ağırlığını artırdığına dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, Yatırımları ve tanıtımları artıracağız. İnşallah Türkiye'yi spor turizminde bir marka haline getirmek için ne gerekiyorsa sabırla, özveriyle, çok çalışarak hayata geçireceğiz. Bu seneki organizasyonumuzun ana teması spor turizmi. Sizler, bu alanda iş görüşmeleri gerçekleştirmek ve Türkiye'nin mevcut potansiyelini gözlemlemek üzere, dünyanın birçok yerinden ülkemize geldiniz. Bizim için sporun ekonomik, sosyal ve ticari değerlerinin yanında, ülkeler arasındaki ilişkileri de geliştiren, iyileştiren anlamı var. İnsanlar arasındaki hoşgörünün ve insan sevgisinin sağlanmasında sporu, etkili bir araç olarak görüyoruz. Sporun birleştirici ve dönüştürücü etkisinin, sadece kendi gençlerimiz arasında değil, bütün dünya insanları nazarında güçlü olduğuna inanıyoruz diye konuştu.
'EN İYİ SPOR TESİSLERİNE SAHİP ÜLKELERDEN BİRİYİZ'
2002 yılına kadar Türkiye'de mevcut spor tesisi sayısı 1575 iken, 2002 yılından sonra başlatılan tesisleşme hamlesi ile bugün sayının 3 bin 500'lerin üzerine çıktığını anlatan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi
Bugün geldiğimiz noktada; dünyanın en iyi, teknik ve altyapı bakımından en etkili spor tesislerine sahip ülkelerinden biriyiz. Gerçekleştirdiğimiz spor tesisi devrimi neticesinde çok ülkeli büyük spor organizasyonları, her branşta hazırlık kampları ve hazırlık turnuvaları organizasyonları için aranan ülke haline geldik. Türkiye'nin iklim özelliklerinin de bütün spor dalları için son derece elverişli olmasını ayrıca büyük bir avantaj olarak görüyoruz. Antalya, İzmir
, Erzurum
, Trabzon
, Mersin
, Samsun
başta olmak üzere, hemen hemen bütün şehirlerimizi, bütün branşların istek ve taleplerine cevap verecek niteliklerle donattık. Sporda ortaya koyduğumuz bu ivmelenme, önümüzdeki süreçte de devam edecek. Ekstrem spor turizminin de branş ve bölge açısından çeşitlendirilmesi noktasında çalışmalarımız sürüyor.
MARKALAŞLAMA VE PAZARLAMANIN ÖNEMİ
Spor turizminde markalaşlama ve pazarlamanın önemine değinen Bakan Kasapoğlu, Spor turizmi noktasında perspektifimiz, uluslararası eksende tesisleriyle, imkanlarıyla, teknolojisiyle, iklimiyle, coğrafyasıyla başarılar ortaya koyan bir Türkiye inşa etmektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, Türkiye'ye spor turizmi yönünden, yurtdışından doğru bilgi akışının sağlanması ve etkili pazarlama ve branding faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için çok önemli adımlar atmaya hazırlanıyoruz. Bunların başında, gelişmiş spor ülkelerinde kuracağımız Gençlik ve Spor Ataşelikleri geliyor. Bildiğiniz gibi bakanlığımızın yurtdışı teşkilatı ile ilgili çalışmalarda son dönemece girdik. Öte yandan, bakanlığımız bünyesinde bir de Spor Turizmi Birimi kurmaya hazırlanıyoruz. Spor Turizmi Birimimiz ile Yurtdışı Teşkilatımız; ülkemizdeki spor tesislerimizin tanıtımını ve etkili bir şekilde yurtdışında pazarlanmasını sağlayacak. Bakanlığımız ile organizatörler ve spor kulüpleri arasındaki koordinasyonu kesintisiz ve eksiksiz olarak karşılayacak. Yaz ve kış turizminde olduğumuz gibi, kültür turizminde olduğu gibi, son yıllarda ivmelenen sağlık turizminde olduğu gibi, spor turizminde de potansiyelimizi en doğru şekilde kullanmaya gayret edeceğiz diye konuştu.
Törende Vali Münir Karaloğlu
da Antalya'nın Türkiye'de turizmin başkenti, ülkenin misafir odası olduğunu dile getirdi. Antalya'nın deniz, kum, güneş üçlemesini turizm faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdiğini anlatan Vali Karaloğlu
, kentte turizmi çeşitlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Antalya'nın çok sayıda ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna evsahipliği yaptığını vurgulayan Vali Karaloğlu, Bizim amacımız sağlık, spor ve alternatif sporları geliştirerek Antalya'daki turizm sezonunu 12 aya yaymak. Bizim sezonumuz mayıs ayında başlayıp ekim ayı sonuna kadar. Bunu 12 aya yayarsak Antalya'ya gelen 14 milyon yabancı sayısını, 2023 yılı hedefi olan 25 milyon sayısına çıkarabiliriz diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, fuardaki stantları gezdi. Bakan Kasapoğlu daha sonra Türkiye Judo Federasyonu ile Uluslararası Judo Federasyonu arasında Okullarda Erken Yaşta Judo Eğitimi Projesi'nin imza törenine katıldı.