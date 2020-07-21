Antalya, Burdur ve Isparta'ya 343 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika

Antalya, Burdur ve Isparta'ya 343 milyon TL'lik yatırım

Antalya, Burdur ve Isparta'da 2013-2019 yılları arasında 1 milyar 320 milyon TL'lik enerji yatırımı yapan AEDAŞ, pandemi sürecinde de acil olan projelerine ara vermediğini duyurdu.

Antalya, Burdur ve Isparta'ya 343 milyon TL'lik yatırım, System.String[]

Antalya, Burdur ve Isparta'da 2013-2019 yılları arasında 1 milyar 320 milyon TL'lik enerji yatırımı yapan AEDAŞ, pandemi sürecinde de acil olan projelerine ara vermediğini duyurdu. 2020 yılında hizmet bölgesine 343 milyon TL yatırım yapacak olan şirket, normalleşme adımları ile birlikte yatırımlarının hızını da artırdığını açıkladı.

Antalya, Burdur ve Isparta'da 2,2 milyondan fazla müşterisine elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş, (AEDAŞ), Kovid-19 pandemisi sürecinde yatırımlarına devam etti. 1 Haziran'da Türkiye genelinde başlayan normalleşme süreci ile birlikte 2020 yılı için planladığı yatırımlara da hız veren AEDAŞ, yıl içinde hizmet bölgesine 343 milyon TL'lik yatırım yapacağını açıkladı.

ŞEBEKEYE YAPILAN YATIRIMLARIN PAYI YÜZDE 75'İ BULDU

2013 yılında tamamlanan özelleştirme sürecinden sonra 2019'a kadar bölgeye 1 milyar 320 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını dile getiren AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, "Bu yatırımların yaklaşık yüzde 75'i şebekeye yönelik olarak yeni trafo tesisi, ömrünü tamamlamış hatların yenilenmesi, havai hatların yer altına alınması, enerji nakil hattı gibi yatırımlardan oluştu. Yaklaşık yüzde 13'lük kısmı ise SCADA, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi gibi teknoloji alanlarını içeriyor. AEDAŞ olarak 2013 yılından bu yana Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen yatırım yükümlülüklerimizi eksiksiz olarak tamamladık" değerlendirmesinde bulundu.

ARIZA SAYI VE SÜRELERİ DÜŞÜYOR

AEDAŞ'ın 2013-2019 yılları arasında yaptığı yatırımların arıza sayısı ve süresinde de önemli düşüşler sağladığını kaydeden Müdüroğlu, "2013-2019 arasında arıza sayısında yüzde 78, arıza sürelerinde de yüzde 71 iyileşme sağladık. 2020 yılında da arıza sayı ve süreleri bir önceki yıla oranla ciddi bir şekilde düştü" ifadesini kullandı.

'MÜŞTERİLERİMİZİN DAHA AZ ETKİLENMESİ İÇİN GECE ÇALIŞIYORUZ'

2020 yılında hizmet verdikleri bölgeye toplam 343 milyon TL'lik yatırım yapacaklarını kaydeden Müdüroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"2020 tüm dünya için farklı bir dönem oldu. Biz, bu süreçte çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı için tüm önlemleri alarak kesintisiz enerji için yine sahadaydık. Bu dönemde elimizden geldiğince yatırımlarımıza da devam ettik. Normalleşme adımlarının ardından çalışmalarımıza hız verdik. Bu sırada müşterilerimizin daha az etkilenmesi için yatırım çalışmalarımızı gece de sürdürüp planlı kesintileri elektriğe en az ihtiyaç duyulan saatlerde yapmaya özen gösteriyoruz."

ANTALYA, BURDUR VE ISPARTA İÇİN ÖZEL YATIRIMLAR

AEDAŞ'ın, bu yıl Antalya, Burdur ve Isparta'nın genelinde sürdürdüğü yatırımları ise şöyle:

" Kepez; Teomanpaşa Mahallesinin tamamını, Mehmet Akif, Güneş, Göksu ve Baraj Mahallerinin büyük kısmını içeren kapasite artış, yeraltı ve aydınlatma şebekesi yatırım çalışmaları

Muratpaşa Fener Mahallesi havai hatların yeraltına alınması, kapasite artış ve aydınlatma şebekesi yatırım çalışmaları

Korkuteli'de Dereköy, Sülekler, Taşkesiği ve Yazır bölgelerini besleyen ana iletim hatlarının yeniden tesis edilmesi ve trafo merkezinden alternatif besleme sağlayan enerji nakil hatları yatırım çalışmaları

Alanya şehir merkezinde yeni tesis edilen binaların enerji ihtiyacı için kapasite artış, yeraltı ve aydınlatma şebekesi yatırım çalışmaları ile Mahmutseydi, Güney, Yenice, Seki, İmamlı Kayabaşı, Akdam, Paşaköy bölgelerinde ekonomik ömrünü doldurmuş olan şebekenin yenilenmesi ve kapasite artış yatırım çalışmaları

Manavgat'ta yeni tesis edilen Manavgat 380 Trafo Merkezinden yeni 4 adet fider çıkışı tesisi

Gündoğdu bölgesinde turizm merkezlerinin artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere kapasite artış, yeraltı ve aydınlatma şebekesi yatırım çalışmaları ile Burmahan, Dolbazlar, Uzunlar, Kırkkavak, Hacıobası bölgelerinde ekonomik ömrünü doldurmuş olan şebekenin yenilenmesi ve kapasite artış yatırım çalışmaları

Kaş'ta Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü ile yapılan ortak proje kapsamında Patara Antik Kenti elektrik şebekesinin yeraltı kablolu olarak tesis edilmesi

Gazipaşa, Elmalı ve Kumluca'nın birçok bölgesinde yatırım çalışmalarına ait yer teslimleri

Isparta il merkezinde havai hatların yeraltına alınması ve aydınlatma tesisi yapılmasına yönelik proje

Isparta ilçelerinde havai şebekelerin yenilenmesi ve kapasitelerin artırılması ile enerji nakil hattı yatırım çalışmaları

Burdur'un Tefenni İlçesi ve Merkez Akyaka bölgesinde trafo merkezinden bölgeyi beslemek amaçlı yeni fider tesislerini içeren yatırım çalışması

Burdur ve ilçelerinde havai hatların yenilenmesi ve kapasite artışı içeren yatırım çalışması"


Antalya, Isparta, Burdur, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 12:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Antalya, Burdur ve Isparta'ya 343 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika Ekonomi
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