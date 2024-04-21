Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Harami Gediği üs bölgesindeki güvenlik korucularıyla buluştu

Batman'ın Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Kozluk Sason sınırında bulunan Harami Gediği üs bölgesinde görev yapan güvenlik korucularıyla bir araya geldi. Güngör, korucuların vatanın bölünmez bütünlüğü ve ülkenin her karış toprağının korunmasında başarılı bir şekilde görev yaptığını ifade ederek, başarılar diledi.