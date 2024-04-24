Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Kınık Tarım Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Kınık Tarım Fuarı kapılarını açtı

Antalya\'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Kınık Tarım Fuarı kapılarını açtı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kınık Tarım Fuarı, 75 firmanın katılımıyla başladı. Fuarda, bitki, gübre, tarım iş makineleri, sera, sulama sistemleri alanlarında yeni ürünler sergileniyor. Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, fuarın sektöre önemli katkılar sunduğunu belirterek, ihtiyaç sahiplerinin tarımsal ürünleri ve ekipmanları fuar alanında temin edebileceğini söyledi. Fuar, yarın sona erecek.

24.04.2024 11:04
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Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kınık Tarım Fuarı kapılarını açtı.

Kaş Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Ziraat Odası, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde MARFO Fuarcılık tarafından Kınık Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen fuara 75 firma katıldı.

Fuarda, bitki, gübre, tarım iş makineleri, sera, sulama sistemleri alanlarında yeni ürünler sergileniyor.

Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, burada yaptığı açıklamada, fuarın sektöre önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Belediye olarak fuarın gelişmesi için destek olacaklarını belirten Demirhan, "İhtiyaç sahipleri fuar alanında kurulan stantlarda çeşitli tarımsal ürünleri ve tarım ekipmanlarını seçerek, beğenerek temin edebilecek. Tarım sektöründeki firmaları ve ziyaretçileri bir araya getirecek fuarın tüm üreticilerimize, hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kınık Tarım Fuarı, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Kınık Tarım Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika

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