6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömür boyu gemide yaşama hayaliyle yaklaşık 6 milyon TL ödeyen yolcular, artan yakıt maliyetleri nedeniyle Kamboçya'da gemiden indirildi. Villa Vie Odyssey adlı geminin işletmecisi, kabin başına aylık yakıt giderinin 1.800 dolardan 8 bin dolara yükseldiğini açıkladı. Aralarında 203 yolcunun bulunduğu geminin seferleri askıya alınırken, şirket yeniden yapılanma sürecine girdi.

ABD merkezli Villa Vie Residences şirketinin işlettiği Villa Vie Odyssey adlı yolcu gemisi, Ekim 2024'te Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinden dünya turuna çıktı.

Gemi, klasik kruvaziyer seyahatlerinden farklı olarak yolcularına uzun süreli, hatta geminin kullanım ömrü boyunca denizde yaşama imkânı sunuyordu. Yolcular, gemideki kabinleri kiralayabiliyor veya satın alarak kalıcı yaşam alanına dönüştürebiliyordu.

Gemideki iç kabinlerin fiyatı 120 bin dolardan başlarken, lüks süitlerin fiyatı 440 bin dolara kadar çıkıyordu. Kabin sahipleri ayrıca aylık hizmet ve işletme ücretleri ödüyordu.

Ancak denizde yeni bir hayat kurmak isteyen yolcuların planları, geminin Kamboçya'daki Sihanoukville Limanı'na ulaşmasıyla altüst oldu.

6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular

YAKIT MALİYETİ 1.800 DOLARDAN 8 BİN DOLARA ÇIKTI

Şirket, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada artan yakıt fiyatları nedeniyle geminin faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Açıklamaya göre geçmişte kabin başına ortalama 1.800 dolar olan aylık yakıt gideri, Asya'nın bazı bölgelerinde 6 bin ila 8 bin dolara yükseldi.

Yakıt fiyatlarındaki artışın, İran'daki savaşın enerji piyasalarında yarattığı etkilerden kaynaklandığı belirtildi. Şirket, yakıt tüketimini azaltmak için geminin hızını düşürdüğünü ve limanlarda daha uzun süre kaldığını ancak bu önlemlerin maliyet artışını karşılamaya yetmediğini bildirdi.

6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular

203 YOLCU GEMİDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Kamboçyalı yetkililerin verdiği bilgiye göre gemide çoğunluğu Amerikalı 203 yolcu ile 156 mürettebat bulunuyordu. Faaliyetlerin durdurulmasının ardından yolculardan gemiyi terk etmeleri istendi. Bazı yolcular kendilerine ayrılmaları için yalnızca birkaç saat süre verildiğini anlattı.

Şirket, yolcular için geçici konaklama ve ulaşım desteği sağlamaya çalıştığını açıklarken, bazı yolcular yeterli yardım alamadıklarını ileri sürdü.

6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular

ŞİRKET YENİDEN YAPILANMAYA GİDİYOR

Villa Vie Residences, artan maliyetleri doğrudan kabin sahiplerine yansıtmanın gerçekçi olmadığını belirterek mevcut işletme modelinin sürdürülemez hale geldiğini açıkladı. Şirketin önümüzdeki 60 gün içinde yeniden yapılanma ve finansman seçeneklerini değerlendireceği bildirildi. Geminin seferlerine ne zaman yeniden başlayacağı ise belirsizliğini koruyor.

6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular

6 MİLYON TL ÖDEDİLER, GEMİSİZ KALDILAR

Gemide ömür boyu yaşam hakkı için satışa sunulan 120 bin dolarlık kabinlerin Türk lirası karşılığı da dikkat çekti. 29 Ekim 2026 itibarıyla yaklaşık 49,84 TL olan dolar kuru üzerinden yapılan hesaplamaya göre, bu kabinlerin fiyatı yaklaşık 5 milyon 981 bin TL'ye denk geliyor. 440 bin dolarlık lüks süitlerin değeri ise yaklaşık 21 milyon 930 bin TL'yi buluyor.

KamboçyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Yeşilçam’ın cesur yıldızı Arzu Okay’ın son hali şaşırttı Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı
Netanyahu’ya rakibinden rest Siyonist askerlik hükümeti kuracak Netanyahu'ya rakibinden rest! Siyonist askerlik hükümeti kuracak
İsrail’de seçim sonrası ortalık karıştı Sokağa inenlerin 2 isteği var İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var
ABD’ye büyük darbe Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti
Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü Sonrası daha da korkunç Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü! Sonrası daha da korkunç
Canlı yayında Özgür Özel’i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata İspanya’daki tren kazasında korkunç hata
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı Kadir İnanır’ın mal varlığını tek tek açıkladı Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu Sonu beklediği gibi olmadı Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı
Yemeksepeti’nin eski sahibi Nevzat Aydın’a tehdit: Para vermezsen çocuğunu öldürürüz Yemeksepeti'nin eski sahibi Nevzat Aydın'a tehdit: Para vermezsen çocuğunu öldürürüz
11:16
Cumhuriyetimiz 103 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı Anıtkabir’de
Cumhuriyetimiz 103 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı Anıtkabir'de
11:15
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
10:54
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler
Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
10:43
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay Gol atmadan 3 puan aldılar
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar
10:29
Sarıgül hakkında ağır iddia Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
10:24
Mourinho’nun muhabire bakışı olay oldu
Mourinho'nun muhabire bakışı olay oldu
09:51
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
09:28
Sergen Yalçın’a büyük şok Telefonlarını bile açmıyorlar
Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
08:17
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata
08:14
Canlı yayında Özgür Özel’i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım
Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 11:27:13. #.0.2#
SON DAKİKA: 6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android