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Antalya'da teleferik kazasına ilişkin görüntülere ulaşıldı

Antalya\'da teleferik kazasına ilişkin görüntülere ulaşıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Soruşturma dosyasına giren görüntülerde kabin taşıyıcı halat sistemindeki deformasyonlar ve kırık vidalar yer alıyor. Bilirkişi raporunda, kazanın sebebinin makaralardaki deformasyonlar olduğu belirtiliyor. Kazada 5 kişi tutuklandı.

24.04.2024 16:18
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin soruşturma dosyasına giren görüntülere ulaşıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin ön raporunun ekindeki görüntülerde kabin taşıyıcı halat sisteminin üzerinden geçtiği makaralardaki deformasyonlar görülüyor.

Kayıtlarda, halatın sıyrıldığı makaradaki aşınma ve çevreye saçılan kırık vidalar da yer alıyor.

Bilirkişi heyetinin kurtarma çalışmaları devam ederken kaza yerinde yaptığı keşif ve inceleme çalışmaları sonrası hazırlanan ön raporda, şunlar ifade edilmişti:

"12 Nisan saat 17.20 sularında 5 nolu teleferik direğinin flanş bağlantılarını sağlayan cıvataların koptuğu, sebebinin ise direk üzerindeki kabin taşıyıcı halat sisteminin üzerinden geçtiği makaralardaki nedeni anlaşılamayan deformasyonlardan dolayı makaranın metal aksamına sıkışması sonucu sistemin hareket yükünden dolayı meydana gelen kuvvetli çekme yüküne dayanamayıp direk üzerindeki flanşların bağlı olduğu cıvataların koptuğu tespit edilmiştir. Kopma sonucu direğin üst bölümünün çekme kuvveti sonucu kabinin alt kısmına çarparak çelik konstrüksiyonu koparttığı dolayısıyla kabin içerisindeki insanların aşağıya düştüğü keşif esnasındaki incelemelerimizden anlaşılmıştır."

Raporda, direk cıvatalarının kontrolünün yapıldığına ve vidaların aşınmaya uğrayıp uğramadığına dair talimat formlarının bulunmadığı da kaydedilmişti.

Bu arada, kazadan önce kontrol odasında yaşananlara ilişkin soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde de teleferik sisteminin yetkilisi tarafından durdurulduğu, kısa süre sonra tekrar çalıştırıldığı, kaza yaşanınca da sistemin acil durma moduna geçtiği görülüyor.

Kaza ve adli süreç

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinesinde yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da teleferik kazasına ilişkin görüntülere ulaşıldı - Son Dakika

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