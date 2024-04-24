Kepez\'in File Sultanları Bölgesel Lig Final Müsabakaları için hazır

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Antalya Bölgesel Lig şampiyonu olarak katılacakları Bölgesel Lig Final Müsabakaları için son antrenmanlarını yapan Kepez'in File Sultanları, 2. Lig'e geri dönme kararlılığını ortaya koydu.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol A Takımı, Denizli'de mayıs ayının ilk haftasında oynayacakları Bölgesel Lig Final Müsabakaları son hazırlıklarını tamamladı. Antalya Bölgesel Lig şampiyonu olarak katılmaya hak kazandıkları finallerde Aydın, Bodrum ve Burdur takımları ile karşılaşacak olan Kepezliler, geçen sezonlarda olduğu gibi tekrar 2. Lig'de oynama kararlılığını gösterdi. Bilge Ediz Turgut, Seda Özdemir ve altyapıdan aldıkları pasör Ayşe Kaya transferleri ile kadrosu netleşen takım, son 4 antrenmanını yaptıktan sonra Denizli yolculuğuna çıkacak. Denizli'de grup birincisi gelmeleriyle doğrudan 2. Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini belirten Başantrenör Koray Turgut, "Takımımız son halini aldı. Kepez'i ligde temsil etmek istiyoruz" dedi. - ANTALYA