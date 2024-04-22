Kemer'deki Futbol Kulüpleri Tek Çatı Altında Birleşiyor - Son Dakika
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Kemer'deki Futbol Kulüpleri Tek Çatı Altında Birleşiyor

Kemer\'deki Futbol Kulüpleri Tek Çatı Altında Birleşiyor

Kemer'de Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kemer Belediye Spor, Antalya 1. Amatör Batı Grubu'nda mücadele eden Kemer 2020 Futbol Kulübü ve Büyükler 2. Amatör Küme'de mücadele eden Yeşil Kemerspor takımları tek çatı altında birleşmeye hazırlanıyor.

22.04.2024 17:00  Güncelleme: 17:03
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Kemer'de Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kemer Belediye Spor, Antalya 1. Amatör Batı Grubu'nda mücadele eden Kemer 2020 Futbol Kulübü ve Büyükler 2. Amatör Küme'de mücadele eden Yeşil Kemerspor takımları tek çatı altında birleşmeye hazırlanıyor.

Futbolda Kemer'i daha üst seviyelere çıkarmak ve başarı elde etmek amacıyla tek çatı altında toplanma kararı alan kulüp başkanları ve teknik heyet, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu makamında ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette, Kemer Belediye Spor Kulüp Başkanı ve Antrenörü Öner Karagün, Kemer 2020 Futbol Kulübü Başkanı Özcan Balık, kulübün as başkanı İsmail Özen, teknik menajer Cumali Balık, teknik direktörler Tayfun Yaz ve Melih Bildiş, Yeşil Kemerspor Kulübü Başkanı Serhat Baysal ve kulüp yöneticisi Havva Özer yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Topaloğlu, Kemer'deki futbol kulüplerinin tek çatı altında birleşme kararı almalarından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Kemer'in gençlerine sahip çıkmak gerektiğini ifade eden Başkan Topaloğlu, "Alınan karar çok doğru bir karar. Bu konuyu ilerleyen günlerde tekrar görüşeceğiz. Kulübün adı, yeni yönetim ve oyuncular gibi konularda fikir alışverişinde bulunacağız. Kemer'imize hayırlı olsun" dedi.

Ziyarette konuşan kulüp başkanları ise tek çatı altında birleştikten sonra oluşturulacak olan kulübün onursal başkanı olarak Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu görmek istediklerini ifade etti.

Kulüp başkanları, Kemer'de tüm futbol kulüplerine verdiği desteklerden dolayı Başkan Topaloğlu'na teşekkür ettiğini dile getirdi.

Başkan Topaloğlu, ziyaret sonrası kulüp başkanları ve yöneticileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kemer'deki Futbol Kulüpleri Tek Çatı Altında Birleşiyor - Son Dakika

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