Antalya'da arabada sinema keyfi başladı - Son Dakika

Antalya'da arabada sinema keyfi başladı

Konyaaltı Belediyesinin Antalya'da başlattığı 'arabada sinema' etkinliği ilk günde yoğun ilgi gördü.

Antalya'da arabada sinema keyfi başladı, System.String[]

Konyaaltı Belediyesinin Antalya'da başlattığı 'arabada sinema' etkinliği ilk günde yoğun ilgi gördü. Antalyalılar, pandemi döneminde araçlarında sinema izleyerek açık havada sosyal bir etkinliğe katılmanın keyfini yaşadı.


Konyaaltı Belediyesi, 'arabada sinema' etkinliğiyle sinemaseverleri yeniden beyaz perde ile buluşturdu. Antalya'da ilk kez başlatılan etkinlikle vatandaşlar korona tedbirleri kapsamında evlerinde kaldıkları dönem sonrasında sinema izlemenin keyfini yaşadı. Uncalı Mahallesi'ndeki açık pazar yerinde gerçekleştirilen arabada sinema etkinliğine araçlarında en fazla 3 kişi olması şartıyla günler öncesinden rezervasyon yaptıran 150 araç katıldı. Girişlerde araçta bulunan vatandaşlara maske dağıtıldı. Birçok vatandaş yanlarında getirdikleri çay ve çerezleri ile arabada sinema izlemenin keyfini sürdü. Açık alanda dev ekranda oynatılan filmin sesinin radyo frekansı ile izleyenlerin araçlarında duymaları sağlanarak, çevredeki vatandaşların gürültüden rahatsız olması önlendi. Saatler 21.00'i gösterdiğinde etkinliğin ilk filmi 'Aile Arasında' izleyiciyle buluştu.


Film başlamadan önce Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ekrandan sinemaseverlere seslendi. Esen, "Bildiğiniz gibi ülke olarak zorlu bir süreç yaşıyoruz. Bu dönemde özgürce sokağa çıkmanın ve istediğimiz her şeyi yapabilmenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladık. Ama tüm bu kısıtlamaların sizler için olduğunu da unutmayalım. Bu zorlu süreçte de Konyaaltı Belediyesi olarak sizleri kültür ve sanat etkinliklerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte sizlere bir nebze de olsa moral vermek için arabada sinema etkinliği başlattık. Sevdiklerinizle hem keyifli vakit geçirmeniz hem de sanatla olan bağınızın taze kalması için üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz. Çünkü sizlerin sağlığı ve mutluluğu bizim için çok değerli" dedi.


"Sınav öncesi moral oldu"


Arabada sinema etkinliğine katılan Sevda-Vedat Parlak çifti, filmi izlemek için ilk kayıt yaptıranlardan olduklarını belirterek, "Böyle bir etkinliğe ihtiyacımız vardı. Uzun zaman evde kaldık. Eşimle hem film izlemek hem de biraz dışarıda vakit geçirmek adına güzel oldu" dedi.


İki aydır evden çıkmadıklarını söyleyen Hüseyin Demirci ise, arabada sinemanın iki ay sonra kendileri için büyük bir aktivite olduğunu söyledi. Seda Yazıcı da ilk kez arabada sinema izlemenin keyfini yaşayacağını ve mutlu olduğunu belirtti.


Kevser Kurt isimli vatandaş ise, "Kontenjan sınırlıydı. Hemen kayıt yaptırdık. Ama daha sonra bir ay boyunca uzatıldığını öğrendik. Herkesin faydalanması adına güzel olmuş. Oğlum sınava hazırlanıyor. Uzun zaman dışarı çıkmadık. Sınav öncesi hem değişiklik hem de moral olacak" diye konuştu.


"14 dakikada iki günlük kayıtlarımız doldu"


Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, insanların uzun zamandır evde kaldığı, sinema ve tiyatro gibi kültürel faaliyetlerin yapılamadığı bir dönemde 'arabada sinema' etkinliğinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Bostan, "Etkinliği duyurduğumuz anda 14 dakikada iki günlük kayıtlarımız doldu. Sosyal mesafe kuralları ve güvenlik tedbirlerini de düşünerek 150 aracı alana alıyoruz. Ciddi bir katılım oldu. Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen bu talebi dikkate alarak, tüm vatandaşların faydalanması için bu etkinliği bir ay yapma kararı aldı. 18-65 yaş aralığındaki vatandaşlarımız araç plakaları ile kayıt yaptırabiliyor. Pandemi döneminde Antalya'nın bu tür kültür ve sanatsal etkinliklere ihtiyacı vardı" dedi.


Arabada sinema etkinliğinin ilk filmi 'Aile Arasında' oldu. Yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın yaptığı filmin senaryosunu Gülse Birsel yazdı. Komedi türündeki filmin başrollerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri yer alıyor. 2 saat 5 dakika süren filmin sonunda vatandaşlar büyük bir keyifle alandan ayrıldı. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 02:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da arabada sinema keyfi başladı - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Gadırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı Dünyanın en genç milyarderinin serveti kurmaca çıktı Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi "Fakirsin" dedikleri genç aşçıdan fenomenleri kıskandıracak başarı Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın 44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacak Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti Ahmet Hakan "Hürriyet, artık sadece internet sitesi üzerinden devam edecek" iddiasına yanıt verdi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi         
20:33
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi         
20:05
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak         
19:44
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu         
19:30
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı         
19:07
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti         
19:00
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi         
18:58
Atatürk'e ayran ikram eden yaşlı kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı Atatürk'e ayran ikram eden yaşlı kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı         
18:55
Normalleşme sürecinin başlamasına saatler kaldı! İşte 1 Haziran'da kalkacak yasaklar ve açılacak yerler Normalleşme sürecinin başlamasına saatler kaldı! İşte 1 Haziran'da kalkacak yasaklar ve açılacak yerler         
18:06
Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı         
17:53
PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi         
17:51
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi         
17:33
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti         
17:27
İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor         
17:27
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı         
17:21
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu         
17:15
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı         
17:14
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri         
16:59
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim         
16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler         
16:29
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi         
16:27
Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor         
16:05
Kadın milletvekili karantina kurallarını hiçe saydı! Olayın ardından 'yasak aşk' çıktı Kadın milletvekili karantina kurallarını hiçe saydı! Olayın ardından 'yasak aşk' çıktı         
15:57
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı 5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı         
15:53
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi 11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi         
15:35
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı         
15:33
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler         
15:06
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı         
14:57
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor         
14:39
Son dakika: Erdoğan, Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2020 20:49:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da arabada sinema keyfi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]