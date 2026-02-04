Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu

Antalya'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, müracaatta bulunan mağdur N.Ü'nün 38 bin avro karşılığında boya malzemesi satın almak için 2 kişiyle anlaştığını fakat malzemeleri teslim almadan şüphelilerin olay yerinden uzaklaştıklarını beyan etmesi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli H.K. ve T.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklandı, T.Ç. serbest bırakıldı.