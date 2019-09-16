Antalya'da düzenlenen UMKE bölge eğitim tatbikatı sona erdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) katılımıyla düzenlenen ve üç gün süren arama ve kurtarma bölge eğitim tatbikatı sona erdi.

Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi Kazanova mevkisinde üç gün önce başlayan eğitime, UMKE Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya, Burdur ve Isparta'da görevli 30'u eğitmen 114 personel katıldı. Eğitim tatbikatına, Antalya Sahil Güvelik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timi (DEGAK-8) ve TCSG-70 gemisi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de destek verdi.

Antalya Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitim tatbikatında, alanında uzman eğitmenler tarafından gerçeğine eş değer senaryolarla hazırlanan trafik kazası, su üstü kurtarma, enkaz altından kurtarma, UMKE survivor, yön bulma (oryantiring) ve dağda kurtarma etaplarında eğitimler verildi.

UMKE eğitim sorumlusu Mustafa Enes Sarık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp süresince teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitimler de verildiğini ifade etti.

Dokuz ekibin, 6 farklı eğitim etabından geçtiği eğitimlerde muhtemel olaylara karşı personele müdahale ve beceri kabiliyeti kazandırmanın amaçlandığını belirten Sarık, "Üç gün süreyle çok güzel ve başarılı bir eğitim kampı geçirdik. Kamp süresince alınan notlarla bir sonraki eğitimimizi planlayacağız. Eğitim kampı sonunda değerlendirme yapıldı. Katılımcı ekiplerin performansları da kayda alındı." şeklinde konuştu.

Sarık, ekiplerde yer alanlara "katılım sertifikası" verildiğini de sözlerine ekledi.