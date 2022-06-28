Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

28.06.2022 20:52
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Şenol Yazıcı'nın (33) kullandığı 07 KCL 56 plakalı otomobil, Bağlık Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi önünde Ali Kılınç'ın kullandığı 07 BAC 324 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Mine Yazıcı ile Refik Uz (47) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilçedeki hastanelere kaldırdı.

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Kaynak: AA

Şenol Yazıcı, Ali Kılınç, Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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