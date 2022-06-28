Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Şenol Yazıcı'nın (33) kullandığı 07 KCL 56 plakalı otomobil, Bağlık Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi önünde Ali Kılınç'ın kullandığı 07 BAC 324 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Mine Yazıcı ile Refik Uz (47) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilçedeki hastanelere kaldırdı.
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