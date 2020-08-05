Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu, System.String[]

Antalya'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Muratpaşa ilçesi Kundu Turizm Merkezi'ndeki turistlere yönelik çanta ve valiz satılan iş yerinin depo kısmından dumanların çıktığını gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, iş yerini saran alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İş yeri çalışanlarından Abdullah Tunç, malzemelerin büyük kısmının yandığını, zararlarının büyük olduğunu dile getirdi.

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:25

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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