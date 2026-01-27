Antalya\'da Kar Yağışı Başladı

Günlerdir Antalya ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağmur ve sel baskınlarının ardından, kentin yüksek kesimlerinde yağışlar kara dönüştü. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Kar yağışının saat 13.00 sıralarında Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren başladığı ve Seydişehir yönüne doğru yaklaşık 30 kilometrelik alanda etkili olduğu bildirildi. 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığının yer yer 5 ila 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte yolun beyaza bürünmesi üzerine Karayolları Alacabel ekipleri 7/24 görev başında beklerken, çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yetkililer, bölgede kar yağışının etkili olduğunu ancak şu ana kadar trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Karayolları ve Akseki Bölge Trafik ekipleri, yolu kullanacak sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, tedbir amaçlı araçlarında zincir bulundurmalarını istedi. - ANTALYA